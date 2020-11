Doanh số bán ô tô tăng vọt trong tháng cận kề cuối năm

Với tổng doanh số bán 33.254 xe các loại, tăng 22% so với tháng trước, tháng 10/2020 là tháng có doanh số bán hàng gần cao nhất trong gần hai năm qua khi xấp xỉ chạm ngưỡng doanh số kỷ lục 33.484 xe được ghi nhận trong tháng 1/2019…

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua các đơn vị thành viên đã bán 33.254 xe các loại, tăng 22% so với tháng trước. Trong đó: Xe du lịch là 25.339 xe, tăng 23%; Xe thương mại là 7.528, tăng 17%; Xe chuyên dụng là 387 xe tăng 71% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 20.498 xe, tăng 15% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái (16.406 xe); Doanh số bán của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.756 xe, tăng 35% so với tháng trước và tăng 1,7% so cùng kỳ năm ngoái (12.542 xe).

Tổng doanh số bán hàng trên cho thấy, tháng 10/2020 là tháng có doanh số bán hàng gần cao nhất trong gần hai năm qua khi xấp xỉ chạm ngưỡng doanh số kỷ lục 33.484 xe được ghi nhận trong tháng 1/2019.

Số liệu của VAMA cho biết, cộng dồn 10 tháng năm 2020, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra 21.400 xe ô tô các loại, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Xe ô tô du lịch giảm 18%; xe thương mại giảm 17% và xe chuyên dụng giảm 32%.

Tính đến hết tháng 10/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 12% trong khi xe nhập khẩu giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10/2020, hai “ông lớn” Toyota và Honda cũng ghi nhận doanh số tăng.

Toyota Việt Nam (TMV) công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 10/2020 đạt 8.947 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và 39% so với tháng trước, ghi nhận doanh số cao nhất từ đầu năm đến nay và dẫn đầu toàn thị trường.

Trong đó, mẫu xe Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về doanh số trong toàn thị trường với doanh số bán 3.443 xe, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 10/2020, doanh số xe Lexus cộng dồn kể từ khi thương hiệu này được giới thiệu tại Việt Nam đạt hơn 7.100 xe.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp TMV có doanh số tăng trưởng và có số đơn đặt hàng đạt kỷ lục.

Với Honda Việt Nam (HVN), trong tháng 10/2020. Hãng xe này cũng ghi nhận doanh số tăng với tổng số xe bán ra 1.738 xe, tăng 4% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số này vẫn giảm 43%.

Hai mẫu xe bán tốt nhất tháng 10/2020 của HVN là CR-V với 1.121 xe bán ra, chiếm 64% tổng doanh số và Brio với 304 xe bán ra, chiếm 17% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng 10/2020.

Giới chuyên môn đánh giá, thị trường ô tô có được mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020 là nhờ Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 lần thứ 2, đặc biệt là chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, thậm chí nhiều hãng xe còn tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe và ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu doanh số.

Mặc dù doanh số bán hàng do VAMA công bố chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có các thương hiệu không phải là thành viên VAMA (Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo, VinFast, TC MOTOR…) hoặc là đơn vị thành viên nhưng tạm dừng gửi báo cáo hoặc không tiết lộ doanh số bán hàng (Mercedes-Benz), tuy nhiên nhiều dự báo cho thấy thị trường ô tô sẽ sớm lấy lại phong độ như trước khi bùng phát dịch COVID-19...