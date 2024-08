Doanh thu hợp nhất quý II của Garmin đạt 1,51 tỷ USD, tăng 14%

Garmin Ltd. (NYSE: GRMN) vừa công bố kết quả kinh doanh với doanh thu hợp nhất tăng 14%, đạt 1,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước (tính đến ngày 29/06/2024). Đây là mức doanh thu quý kỷ lục, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp đạt mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số.

Trong quý 2, lợi tức hoạt động của Garmin đạt 342 triệu USD, tăng 20% so với năm trước. Thu nhập trên một cổ phiếu EPS (earnings per share) theo chuẩn GAAP đạt 1,56 USD và EPS pro forma đạt 1,58 USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy hiệu quả hoạt động và khả năng vận hành chi phí tốt của Garmin.



Ông Cliff Pemble, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Garmin Ltd. chia sẻ: “Thành tựu này đã vượt xa mong đợi của chúng tôi và đó cũng là tiền đề để Garmin nâng cao dự báo doanh thu và EPS cho toàn năm 2024”.

Tập đoàn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều phân khúc. Đáng chú ý, doanh thu từ phân khúc thể thao (fitness) tăng 28% trong quý 2, đạt 428 triệu USD nhờ vào sự tăng trưởng đáng kể của các thiết bị đeo.

Phân khúc hàng hải (marine) cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 26% nhờ vào việc tiếp quản JL Audio, kết hợp mở rộng danh mục sản phẩm bao gồm Force Kraken và Panoptix PS-22 Ice Fishing Bundle.

Tại triển lãm thương mại ICAST diễn ra gần đây, Panoptix PS-22 được vinh danh là Sản Phẩm Xuất Sắc Nhất tại hạng mục Câu Cá Dưới Băng (Ice Fishing), đánh dấu lần thứ tư liên tiếp hãng đạt giải ở hạng mục này, cũng như lần thứ bảy liên tiếp được vinh danh tại ICAST nói chung. Ngoài ra trong quý, Garmin được chọn là nhà cung cấp thiết bị điện tử hàng hải độc quyền và nhà cung cấp âm thanh cho Independent Boat Builders, Inc. đến năm 2029.

Lĩnh vực ô tô OEM chứng kiến sự bùng nổ với doanh thu tăng 41%, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của các bộ điều khiển miền (domain controller). Trong năm, số lượng bộ điều khiển miền xuất xưởng đạt một triệu bộ. Chưa dừng lại ở đó, hãng còn được Yamaha công nhận là Đối Tác Kinh Doanh Xuất Sắc, trao tặng Giải thưởng Toàn cầu 2024 cho sự xuất sắc trong công nghệ và sự phát triển.

Bên cạnh sự tăng trưởng doanh thu, Garmin cũng ghi nhận những kết quả khả quan về hiệu quả hoạt động. Biên lợi nhuận gộp đạt 57,3% và biên lợi nhuận hoạt động đạt 22,7%, cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả và sự phát triển bền vững của công ty.

Không chỉ phát triển sản phẩm để thúc đẩy doanh số, Garmin còn chú trọng đầu tư vào con người, bồi dưỡng hơn 19.000 nhân sự trên toàn cầu với nhiều phúc lợi toàn diện. Gần đây, tập đoàn xếp thứ hai trong danh sách “Nhà Tuyển Dụng Lớn Xuất sắc nhất nước Mỹ” năm 2024 do tạp chí Forbes bình chọn.

Tại thị trường Việt Nam, Garmin cũng đạt được nhiều bước tiến phát triển nổi bật. Tính đến tháng 1/2024, Garmin đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi số lượng người dùng Garmin đạt hơn 330.000 người trên toàn quốc, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường thiết bị đeo thông minh.

Được biết, thành công này được cho là “trái ngọt” thu từ các hoạt động tích cực trong năm như ra mắt đồng hồ chạy bộ GPS Forerunner 165, đồng hồ thời trang Lily 2, mở rộng cửa hàng thương hiệu khắp các trung tâm thương mại, hay nhiều thành phố trọng điểm cũng như mở rộng hợp tác giải pháp thanh toán Garmin Pay với nhiều ngân hàng lớn.