Đột biến quý I/2022, có mã tăng gấp hơn 14 lần

Theo báo cáo tổng kết quý I/2022 của Sở GDCK Hà Nội, thị trường UPCoM có xu hướng tăng giá vào cuối quý sau khi giảm khá mạnh vào thời điểm đầu quý.

Theo đó, ngày 31/3/2022, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 117,04 điểm, tăng 4,31% so với cuối tháng 2 và tăng 3,87% so với cuối năm 2021. Khối lượng giao dịch bình quân trong quý I đạt 93,7 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 1.879,3 tỷ đồng/phiên, lần lượt giảm 29,1% và 26% so với quý trước.

Trong quý I, thị trường có mức khối lượng giao dịch bình quân phiên cao nhất trong tháng 1 với 102 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch bình quân phiên cao nhất trong tháng 3 với 2.029,8 tỷ đồng/phiên

Tính chung toàn thị trường có hơn 5,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 37,68% so với quý trước, tương ứng giá trị giao dịch đạt 109 nghìn tỷ đồng, giảm 34,97% so với quý trước. Phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất quý là phiên giao dịch ngày 29/3 với 117,37 điểm.

Trong quý I/2022, thị trường UPCoM có thêm 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu GEE của CTCP Thiết bị Điện Gelex lên sàn vào 8/3/2022. Cổ phiếu GEE đã được giao dịch sôi động ngay sau khi lên sàn và có khối lượng giao dịch bình quân 1,4 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 61 tỷ đồng/phiên kể từ phiên giao dịch đầu tiên đến hết quý.

Xét về diễn biến giá cổ phiếu, các mã tăng giá mạnh nhất trong kỳ là XMD, E12, UCT, BBH, DXL với mức tăng lần lượt là 1.536,8%, 259%, 164%, 159,5%, 132,2%, tương ứng mức tăng lần lượt là 29.200 đồng/CP; 34.900 đồng/CP; 8.200 đồng/CP; 12.600 đồng/CP, 7.800 đồng/CP.

Quý này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên UPCoM với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 185 triệu cổ phiếu, giảm 39,7% so với quý trước; tương ứng giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm 52,4% so với quý IV/2021.

Tính chung trong quý I/2022, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 714 tỷ đồng, trong khi quý trước nhà đầu tư nước ngoài bán ròng xấp xỉ 5.181 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm giao dịch trong quý gồm: SGB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương), BSR (CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn), QNS (CTCP Đường Quảng Ngãi), VEA (Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP), ACV (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP), với khối lượng giao dịch lần lượt là 15,2 triệu; 11,7 triệu; 10,8 triệu; 5,1 triệu; 4,8 triệu cổ phiếu.