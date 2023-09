Dự báo xuất khẩu thuỷ sản đạt 9,3 tỷ USD, thị trường Mỹ sẽ "ấm" lên từ quý III

Các nhà bán lẻ Mỹ đã nối lại hoạt động nhập khẩu thủy sản sau 3 quý hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Đồng thời nước này cũng hạ giá thủy sản để kích cầu người tiêu dùng. Theo VDSC, xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ sẽ cải thiện rõ nét từ quý III.

Trên đây là nhận định của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong báo cáo phân tích vừa công bố về ngành thuỷ sản.

VDSC cho biết, xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn tương đương mức của giai đoạn 2018-2021. Theo đó, sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do mức nền năm 2022 gia tăng đột biến, trong khi nhu cầu thủy sản Việt Nam vẫn tương đối ổn định so với các mặt hàng xuất khẩu khác.

Từ tháng 3 đến giữa năm 2023, giá trị xuất khẩu thủy sản gần như đi ngang, trái với kỳ vọng trước đó của nhiều nhà đầu tư.

Giá xuất khẩu tại hầu hết các thị trường đều giảm mạnh, nhất là thị trường Mỹ. Mức nền thấp trong nửa cuối 2022 giúp tăng trưởng trong nửa cuối 2023 không bi quan như nửa đầu 2023. Tăng trưởng qua từng tháng cũng sẽ được ghi nhận trong nửa cuối 2023 khi các nước nhập khẩu bước vào mùa lễ.

VDSC dự đoán xuất khẩu thủy sản sẽ cải thiện rõ nét hơn từ quý III, đặc biệt là từ thị trường Mỹ.

Nguồn cung tôm từ các nước sản xuất lớn sụt giảm trong nửa cuối 2023. Theo VASEP, tỷ lệ ao trống ở Ấn Độ dao động từ 30% đến 50%. Diện tích nuôi tôm của Ecuador đã bị ảnh hưởng bởi EI Nino, gây thiệt hại khoảng 30%.

Tốc độ phục hồi sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn hơn với nhận thức về thị trường và đủ nguồn lực để sản xuất/lưu trữ nguyên liệu tiết kiệm chi phí có khả năng tăng tốc phục hồi nhanh hơn trong nửa cuối 2023.

Rồng Việt dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5 tỷ USD trong nửa cuối 2023, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng trưởng 15% so với mức nền thấp của nửa đầu 2023.

VDSC dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cho cả năm 2023 là khoảng 9,3 tỷ USD, giảm khoảng 15% YoY, thấp hơn mục tiêu của Bộ Nông nghiệp là 10 tỷ USD. Tuy nhiên, một ẩn số trong dự báo của VDSC là khả năng phục hồi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc.

Trong nửa đầu 2023, thị trường Mỹ chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất do tồn kho cao và cạnh tranh giá với các mặt hàng thủy sản khác.

Mặc dù vậy, VDSC cho rằng thị trường Mỹ vẫn có nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm cá tra do giá cả phải chăng, hấp dẫn người tiêu dùng có thu nhập hạn chế. Ngoài ra, tôm chế biến của Việt Nam vẫn là một mặt hàng phổ biến do xu hướng chế biến thực phẩm tại nhà ngày càng tăng nhằm giảm chi phí tiêu dùng.

Trong nửa cuối năm 2023, VDSC dự báo triển vọng tích cực cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ, khi vấn đề tồn kho cao được giải quyết và giá thủy sản giảm sẽ kích thích nhu cầu.

Trong nửa cuối 2023, giá nguyên liệu được dự báo sẽ tăng. Chi phí nuôi cao trong 6 tháng đầu 2023 đã cản trở việc mở rộng diện tích canh tác mới và điều kiện thời tiết bất lợi đã tác động tiêu cực đến nguồn nguyên liệu.

Sản lượng xuất khẩu dự kiến sẽ cải thiện dần trong nửa cuối 2023 nhờ nhập khẩu phục hồi tại thị trường Mỹ và EU, trong khi thị trường Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, VDSC lưu ý rằng các cơ quan nông nghiệp của Hoa Kỳ và EU tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với nhập khẩu thủy sản và nhu cầu vẫn tương đối bất ổn. Do đó, sự phục hồi xuất khẩu thủy sản dự kiến sẽ diễn ra một cách chậm chạp chứ không đột ngột như năm ngoái.

Giá bán dự kiến sẽ nhích nhẹ. Với việc giá nguyên liệu chỉ tăng vừa phải, và việc các nhà bán lẻ giảm giá bán đầu ra để kích cầu tiêu dùng, VDSC dự báo giá xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ có ít động lực tăng mạnh.

Trong nửa cuối 2023, các công ty xuất khẩu nhiều sang Mỹ như VHC và FMC sẽ phục hồi đáng kể, trong khi các công ty xuất khẩu sang Nhật Bản có thể duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn giữ vị trí trung lập do những thách thức nội tại, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp cao và nền kinh tế trì trệ, khiến sức mua yếu đi.

Đối với các doanh nghiệp thủy sản, Q2/2023 nhiều khả năng sẽ là thời điểm tăng trưởng LNST thấp nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến lợi nhuận hàng quý sẽ cải thiện trong nửa cuối 2023 do xuất khẩu thủy sản đang dần phục hồi. Việc giảm chi phí vận tải trong 6T2023 đã giúp hạn chế thu hẹp lợi nhuận. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận trong suốt nửa cuối 2023.

Mặc dù sẽ có một số cải thiện trong nửa cuối năm 2023, nhưng tăng trưởng chung trong năm dự kiến sẽ âm, ngoại trừ các doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí và phục hồi nhanh chóng (như FMC). Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2024 có vẻ tươi sáng hơn, với sự phục hồi xuất khẩu nhanh hơn và sự trở lại mạnh mẽ của đơn hàng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Ngành thủy sản thường hoạt động theo chu kỳ kéo dài 3-5 năm. Hiện tại, VDSC cho rằng toàn ngành đang vào giai đoạn đáy và bước vào một chu kỳ mới. Trong giai đoạn này, cách tiếp cận ưa thích của VDSC để nắm giữ dài hạn là đầu tư vào các cổ phiếu có tỷ lệ P/E dưới mức trung bình 5 năm.

Tuy nhiên, VDSC quan sát thấy giá cổ phiếu trong 6T2023 tăng mạnh do kỳ vọng xuất khẩu phục hồi của nhà đầu tư mà không phản ánh đầy đủ KQKD thực tế của các công ty đến hiện tại. Do đó, mặc dù tiềm năng phục hồi của ngành trong nửa cuối năm, nhưng giá cổ phiếu hiện tại chưa đủ phản ánh đủ về kết quả lợi nhuận. Do đó, VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét lại ngành khi có mức chiết khấu tốt hơn.

Vị thế dẫn đầu giúp giảm mức độ tác động lên kết quả kinh doanh công ty trước khó khăn vĩ mô toàn cầu.