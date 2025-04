Du lịch Huế "trúng đậm" trong 3 tháng đầu năm, doanh thu tăng gần 53%

Ngày 8/4, theo Sở Du lịch TP.Huế, lượng khách du lịch đến Huế và doanh thu từ du lịch trong 3 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng ấn tượng.

Trong tháng 3/2025, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 557.933 lượt, tăng 78,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 250.444 lượt, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa ước đạt 307.489 lượt, tăng 101,2% so cùng kỳ.

Du khách tham quan di tích Huế trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025. Ảnh: Trần Thiện.

Khách lưu trú trong tháng 3 ước đạt 209.949 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 82.460 lượt, tăng gần 5,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 1.043,4 tỷ đồng, tăng 81,2% so với cùng kỳ.

Tính trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 1.447.288 lượt, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 666.228 lượt, tăng 49,1%, khách nội địa ước đạt 781.060 lượt, tăng 75,5%.

Khách lưu trú trong 3 tháng đầu năm ước đạt 599.194 lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 222.560 lượt, tăng 17,1 %. Doanh thu từ du lịch trong 3 tháng đạt gần 2.612,5 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch TP.Huế đã cùng các đơn vị, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và giới thiệu điểm đến, những sản phẩm mới nhằm tạo hiệu ứng hấp dẫn thu hút mạnh mẽ khách đến, hấp dẫn du khách quay trở lại, khẳng định vị thế của địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025.

Sở Du lịch TP.Huế đã hoàn thành các bước liên quan để làm cơ sở thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Sở cũng đã tham mưu UBND TP.Huế phê duyệt đề cương Đề án phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP.Huế giai đoạn 2025 - 2030; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ thành phố năm 2025 và tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch.

Du lịch Huế trúng đậm trong 3 tháng đầu năm 2025 khi lượng du khách tăng hơn 62%, doanh thu tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Trần Thiện.

Tính đến quý I/2025, trên địa bàn TP.Huế có 887 cơ sở lưu trú, với 14.075 phòng và 22.644 giường, trong đó có 199 khách sạn (chiếm 22,4% trên tổng số cơ sở lưu trú) với 8.518 phòng (chiếm 60,5% trên tổng số phòng) và 14.076 giường (chiếm 62.1% trên tổng số giường).

Trong đó, số khách sạn từ 3-5 sao có 24 cơ sở với 3.430 phòng (chiếm 91,4%) và 5.372 giường (chiếm 90,3%) trên tổng số 33 khách sạn có sao với 3.754 phòng và 5.950 giường.

Hiện nay trên địa bàn TP.Huế Huế có 91 đơn vị lữ hành và văn phòng, đại lý du lịch, trong đó có 65 đơn vị có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 19 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 7 văn phòng và đại lý du lịch.

Hiện Sở Du lịch TP.Huế đang tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án Phát triển du lịch nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn giai đoạn 2022-2030; xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung về cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn và tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá loại hình du lịch nông thôn kết hợp tổ chức chương trình famtrip khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn...