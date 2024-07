Đưa dịch vụ ngân hàng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa ở Khánh Hòa

Từ năm 2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện mô hình điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng.

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, mô hình đã cho thấy hiệu quả rất thiết thực, mang đến nhiều thuận tiện cho khách hàng, góp phần đưa hoạt động ngân hàng đến gần hơn với người dân.

Vừa thực hiện xong giao dịch, ông Khiếu Duy Chi (xã Cam Phước Tây) chia sẻ: Từ khi có xe lưu động của Ngân hàng về đây, ai cũng mừng vì rất tiện lợi cho người dân đến giao dịch. Có xe về, từ việc làm hồ sơ vay tiền, nhận tiền vay đến trả nợ ngân hàng... tôi thấy rất thuận tiện. Tôi không còn phải đi xa hơn 15km về thị trấn Cam Đức để giao dịch như trước đây nữa, vừa tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, vừa được các cán bộ Agribank hướng dẫn nhiệt tình thủ tục vay và giải ngân nhanh chóng.

Khách hàng giao dịch tại điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Agribank. Ảnh: Phương Nga

Huyện Cam Lâm là địa phương được Agribank Khánh Hòa triển khai thực hiện mô hình Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Xe ô tô được trang bị đầy đủ những thiết bị cần thiết để thuận tiện cho các hoạt động giao dịch tại chỗ, bảo đảm cung cấp hầu hết các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng ngay tại địa bàn dân cư.

Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng được giao cho Agribank Chi nhánh huyện Cam Lâm quản lý thực hiện giao dịch 2 ngày/tuần tại 2 điểm ở xã Cam Hiệp Nam vào thứ ba và xã Cam Phước Tây vào thứ năm hàng tuần. Điểm giao dịch lưu động cung cấp các dịch vụ bao gồm giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt; thu nợ gốc, lãi tiền vay từ khách hàng do Chi nhánh cho vay trực tiếp hoặc cho vay qua tổ vay vốn; huy động tiết kiệm. Điểm giao dịch lưu động cũng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích khác như mở tài khoản, phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, các dịch vụ bảo hiểm ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động (Agribank Plus) dịch vụ ngân hàng trên internet,… Ngoài ra, tại một số địa bàn xã khách hàng còn có thể nhận tiền chi trả đền bù giải tỏa từ các dự án.

Qua gần 6 năm triển khai, hoạt động của điểm giao dịch lưu động đã đi vào ổn định, khách hàng đã biết và đến giao dịch ngày càng tăng, mang lại những kết quả khả quan. Tính đến ngày 30/6/2024, Agribank Chi nhánh huyện Cam Lâm đã tổ chức được 571 phiên giao dịch, phục vụ được cho 27.402 lượt khách hàng tại 06 xã trên địa bàn huyện Cam Lâm. Trong đó, tổng số món giải ngân: 3.120 món, số tiền: 202,5 tỷ đồng; thu nợ gốc, lãi: 14.098 món, số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Ông Giáp Hà Trúc – Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Cam Lâm cho biết, điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tại huyện Cam Lâm đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương. Hoạt động của điểm giao dịch lưu động không chỉ là kênh dẫn vốn hiệu quả đến vùng sâu, vùng xa mà còn giúp ngân hàng đến gần hơn với đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Cam Lâm và UBND xã nhằm đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn và tạo sự yên tâm cho khách hàng khi đến giao dịch tại điểm giao dịch lưu động.

Với kết quả đạt được, thời gian tới, Agribank Chi nhánh huyện Cam Lâm sẽ tiếp tục triển khai mô hình hoạt động điểm giao dịch lưu động nhằm mở rộng mạng lưới tại các xã vùng sâu, vùng xa nhằm giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn cho khách hàng, kịp thời đưa đồng vốn đến với các hộ sản xuất, đẩy lùi tình trạng "tín dụng đen" trên địa bàn. Đó cũng là nhiệm vụ chính trị của Agribank trong việc thực hiện vai trò chủ lực trên thị trường vốn và tín dụng cho lĩnh vực tam nông.