Được cấp bù than, EVN đảm bảo điện cho các tỉnh phía Bắc tới đây

Việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện từ quý 2 có thể giúp EVN đảm bảo điện cung cấp cho khu vực miền Bắc trong thời gian tới.

Cấp bù 800.000 tấn than cho nhà máy nhiệt điện của EVN

Thông tin từ cuộc họp giữa Tập đoàn điện lực VN (EVN) và Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) mới đây, TKV cho biết sẽ bù lượng than chưa giao cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong quý 1/2022 theo khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại của năm 2022.

EVN và TKV ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng năng lượng cho phát triển kinh tế.

Cụ thể: Sau khi trao đổi về tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN các tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch cấp than cho các tháng còn lại trong năm, EVN và TKV đã thống nhất: TKV sẽ nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng than chưa giao trong quý I theo khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại của năm 2022.



Dự kiến, TKV sẽ cấp bù khoảng 300 nghìn tấn cho các NMNĐ của EVN trong quý II. Tổng khối lượng than cấp trong quý II là 5,1 triệu tấn. Riêng tháng 4 sẽ đảm bảo khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn.

Đối với các tháng còn lại trong năm 2022, TKV cam kết sẽ cấp đủ sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng được giao theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có thay đổi về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất.

EVN và TKV thống nhất phối hợp thường xuyên về việc cung cấp than cho các NMNĐ của EVN năm 2022; hợp tác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp than; trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan và cùng báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Dương Quang Thành-Chủ tịch HĐTV EVN cho biết: EVN và TKV có hợp tác chiến lược lâu dài, việc phối hợp điều hành giữa 2 tập đoàn thường xuyên. Trong hệ thống điện Việt Nam hiện nay, nhiệt điện than chiếm khoảng hơn 40% sản lượng điện hệ thống. Riêng EVN sở hữu hơn 13.000MW nguồn nhiệt điện than. Do đó, việc cung cấp than cho điện là vấn đề rất quan trọng để EVN đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quý I/2022, vì những lý do khách quan nên việc cung cấp than cho sản xuất điện gặp khó khăn, nhưng TKV đã cam kết cung cấp bù trong các tháng còn lại của năm, cho thấy TKV rất trách nhiệm với nhiệm vụ cùng với EVN đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, EVN mong muốn phối hợp tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa với TKV để đảm bảo cung cấp than cho điện và đảm bảo điện cho phục hồi phát triển kinh tế của đất nước.

Theo ông Lê Minh Chuẩn-Chủ tịch HĐTV TKV, trong thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có thời điểm TKV có hơn 40.000 công nhân mắc Covid-19, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác than. Tuy nhiên, để đảm bảo than cho sản xuất điện, TKV đã động viên lực lượng công nhân tăng ca, làm thêm giờ để sản lượng than khai thác đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

“Nhận thức rõ tầm quan trọng của cung cấp than cho sản xuất điện để đảm bảo phát triển kinh tế của đất nước, TKV đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình và TKV cam kết sẽ cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong năm 2022, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng năm nay”, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh.

Trong tháng 3, EVN từng có báo cáo cảnh báo thiếu điện cục bộ tại miền Bắc từ tháng 5 - 7 do các nhà máy nhiệt điện thiếu than để vận hành. Như vậy, việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện từ quý 2 có thể giúp EVN đảm bảo điện cung cấp cho khu vực miền Bắc trong thời gian tới.