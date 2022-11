Được đề nghị khen thưởng huân chương, TEDI (TED) làm ăn thế nào?

Năm 2022, TEDI đặt mục tiêu tổng doanh thu 955 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

TEDI được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Hồi tháng 8/2022, Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 3 tập thể, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O; Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được Hà Nội đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; TEDI và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI, UPCoM: TED) thành lập ngày 25/6/2010. Năm 2014, TEDI tiến hành cổ phần hóa theo Chủ trương Nhà nước, trong đó Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ.

Đến tháng 4/2016 Nhà nước đã thoái hết toàn bộ vốn, cơ cấu cổ đông chủ yếu do nhà đầu tư chiến lược, đối tác lớn và người lao động nắm giữ. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016.

Chủ tịch Công ty là ông Hitoshi Yahagi. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của TEDI là tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, lập quy hoạch và tư vấn giám sát thi công.

Cổ phiếu TED chính thức được giao dịch trên UPCoM vào ngày 10/5/2022, giá tham chiều trong ngày giao dịch đầu tiên 30.000 đồng/cp.

TEDI làm ăn thế nào?

Trong quý III/2022, TEDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 411 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt gần 79 tỷ đồng, tăng 64%; doanh thu hoat động tài chính tăng 24,6% lên 1.241 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% lên 48 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi 24,7 tỷ đồng trong quý III/2022, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công ty mẹ lãi 17,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận 907,4 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,6% và 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của TEDI. Ảnh chụp màn hình

Năm 2022, TEDI đặt mục tiêu tổng doanh thu 955 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của TEDI tăng 23,4% so với đầu năm lên 1.238 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 1.567 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 35% lên 162 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 13% lên 57,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 5,3% lên 324,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 31,5% lên 956 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn với 953 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn tăng 125% lên 121,7 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 37% lên 72,3 tỷ đồng.

Vốn điều lệ đạt 125 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Oriental Consultants Global (OCG) nắm giữ 34,13%; Quỹ đầu tư hạ tầng Red One nắm 30,11%; ông Phạm Hữu Sơn nắm 8,5%; Trans Across VP Inc năm 0,26%; cổ đông tổ chức công đoàn 0,28%, còn lại là các cổ đông khác.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư MHC là cổ đông lớn nắm giữ 30,11% sau khi mua lại 25,762% cổ phần từ cá nhân Phạm Trung Thành. Tuy nhiên, đến ngày 4/8/2022, MHC đã bán sạch số cổ phần sở hữu và không còn là cổ đông tại TEDI. Công ty CP Đầu tư MHC được biết là pháp nhân có mối liên hệ với ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn GELEX.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu TED đứng ở tham chiếu 32.000 đồng/cp. Xét trong một tuần qua, thị giá cổ phiếu TED tăng 10,34% tuy nhiên, duy nhất trong ngày 2/11 xuất hiện giao dịch với 400 cổ phiếu.

Dữ liệu cho thấy, trong năm 2021, TEDI đã tham dự 439 gói thầu, gồm 136 gói theo hình thức chỉ định thầu (chiếm 31%), 303 gói theo hình thức đấu thầu cạnh tranh (chiếm 69%). Trong hình thức đấu thầu cạnh tranh, tỷ lệ trúng thầu của TEDI đạt khoảng 84%. Tổng công ty đã ký được trên 463 hợp đồng và phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 1.420 tỷ đồng. Bên cạnh các ngành nghề truyền thống cầu, đường bộ, đường sắt, cảng đường thủy, hàng không, một số lĩnh vực có nhiều khởi sắc như khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, ngành năng lượng, đường sắt đô thị...

TEDI bị phạt 450 triệu đồng Trước đó, hồi tháng 4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) với tổng số tiền là 450 triệu đồng... Theo đó, Công ty bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn nhiều tài liệu như Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020... Bên cạnh đó, TEDI còn bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trong năm 2019 và năm 2020, đơn vị này và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của các công ty (gồm: Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm, CTCP Tư vấn Thiết kế Đường Bộ, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5) có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, TEDI không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020. Đặc biệt, TEDI bị phạt tới 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty, đồng thời yêu đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), TEDI vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.