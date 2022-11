Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận giá vốn và các loại chi phí đều tăng mạnh khiến lãi ròng 9 tháng của Petrolimex chỉ đạt 312 tỷ đồng, lao dốc 86% so cùng kỳ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - HoSE: PLX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 73.695 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn cũng tăng mạnh, tăng tới hơn 92%, ghi nhận đạt hơn 81,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 42,3%, còn hơn 2.402 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 3,8% so với cùng kỳ năm trước ở mức 5,88%.

Kỳ này, hoạt động tài chính mang về cho Petrolimex 278 tỷ đồng nhích nhẹ so cùng kỳ.

Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng mạnh 48% lên tới 318 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 25% và 31% khi chiếm 2.407 tỷ và 196 tỷ đồng.

Bù lại, Petrolimex đạt 142 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, tăng gần gấp đôi cùng kỳ.

Kết quả, Petrolimex lãi 99 tỷ đồng trong quý III/2022, tăng 30% so cùng kỳ.

Bao cao hoat dong kinh doanh quy 3 2022 cua Petrolimex

Theo Petrolimex, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu quý 3/2022 của Tập đoàn phát sinh lỗ trong khi cùng kỳ có lãi (lợi nhuận giảm hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường theo xu hướng giảm và chi phí khâu tạo nguồn, khâu lưu thông thực tế tăng cao hơn chi phí định mức theo quy định được tính trong giá cơ sở.

Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động lĩnh vực khác quý 3/2022 tăng hơn 400 tỷ nhờ một số công ty con kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, nhiên liệu bay... đã hoạt động ổn định sau giai đoạn hậu Covid.

Còn lợi nhuận hoạt động tài chính giảm chủ yếu do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong khi cùng kỳ có lãi. Cụ thể là tỷ giá có xu hướng tăng mạnh trong quý 3/2022 do đó Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá đối với USD lên +/-5% so với tỷ giá trung tâm.

Petrolimex chưa hoàn thành tới 20% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng đầu năm

Luỹ kế 9 tháng, Petrolimex đạt 225.697 tỷ doanh thu thuần, tăng 88% song lãi sau thuế giảm 79% còn 498 tỷ. Lãi ròng ba quý đạt 312 tỷ, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái do khoản lỗ lớn quý II.

Năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.060 tỷ đồng. Với 614 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng, doanh nghiệp mới đạt chưa tới 20% kế hoạch lợi nhuận nhưng đã vượt 21% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

Petrolimex dành ra tới 4.200 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Petrolimex là 71.026 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 14.692 tỷ đồng (tăng gần 12% so đầu kỳ), tiền mặt nhích nhẹ lên 7.552 tỷ đồng, đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn 10.461 tỷ đồng...

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay của Petrolimex lên tới 14.340 tỷ đồng, chiếm gần 45% nợ phải trả.

Bên cạnh đó, Petrolimex cũng dành 4.200 tỷ đầu tư trái phiếu, không đổi so với cuối quý II và tăng 2.200 tỷ so với đầu năm song không được thuyết minh chi tiết. Số tiền gửi và khoản đầu tư trái phiếu trên đem về cho Petrolimex 637 tỷ lãi tiền gửi, lãi cho vay 9 tháng đầu năm.

Trong năm 2022, giá cổ phiếu PLX đạt đỉnh điểm ngày 07/03 ở giá 63.300 đồng. Tại phiên đang giao dịch ngày 01/11, giá cổ phiếu PLX tăng 2,11% lên 29.100 đồng/ cổ phiếu.