Dược phẩm Agimexpharm (AGP) báo lãi quý III giảm 13% vì suy thoái kinh tế

Hết quý III/2023, Agimexpharm báo lãi trước thuế 13,3 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Agimexpharm giải trình kết quả kinh doanh giảm sút do suy thoái kinh tế dẫn đến đình trệ chi tiêu và giá nguyên vật liệu tăng cao.

Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) mới đây công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ đạt 176,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán kỳ này cũng ghi nhận mức tăng 12% lên gần 124 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt hơn 44 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng 32% lên 9,5 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 6,2 tỷ đồng lên hơn 8,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng kỳ này giảm 26% còn 20,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 8,9 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

Kết thúc quý III, Agimexpharm báo lãi trước thuế 13,3 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Sau thuế, Agimexpharm thu về hơn 10,7 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Giải trình kết quả kinh doanh, Agimexpharm cho biết, suy thoái kinh tế dẫn đến đình trệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của người dân chuyển khám chữa bệnh bên ngoài sang khám chữa bệnh tại bệnh viện và giá mua nguyên vật liệu sản xuất tăng cao, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimexpham kỳ này giảm sút

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Agimexpharm đakt 523,9 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 68% còn 282,8 triệu đồng.

Tính đến hết quý III, Agimexpharm báo lãi trước thuế 41,9 tỷ đồng, sau thuế 33,7 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. So với kế hoạch tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Agimexpharm đã thực hiện được 70% kế hoạch năm nay.

Tại ngày 20/9/2023, Agimexpharm ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 881,1 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu năm. Tiền mặt ghi nhận nắm giữ cuối kỳ ở mức 17,7 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ gần 8,9 tỷ đồng. Cuối kỳ, Agimexpharm có thêm khoản 5 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Tuy nhiên, hợp đồng tiền gửi này đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay.

Tiền mặt cuối kỳ của Agimexpharm.

Tổng nợ của Agimexpharm tính tới hết quý III là 536,3 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 391,6 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Khoản này là số tiền vay các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (172,7 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh An Giang (79,3 tỷ đồng)…

Trong phiên giao dịch sáng 17/10, cổ phiếu AGP tăng 2,4% lên 25.300 đồng/cổ phiếu.