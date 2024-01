Dược phẩm Imexpharm (IMP) vượt 8% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vừa công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và cả năm 2023.

Trong quý IV/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 608 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh hơn với 27,6% nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 15% xuống 205,4 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính giảm 54% xuống 4 tỷ đồng, chi phí tài chính ở mức cao với 8,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 75,3 tỷ đồng, chi phí quản lý 33,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 29% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả quý IV/2023, Công ty ghi nhận 72,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt mức 1.994 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và vượt xa 14% so với mục tiêu đề ra, nhờ vào sự góp phần lớn từ kênh OTC (53%) và kênh ETC (42,7%).

Thuốc kháng sinh vẫn là điểm mạnh cốt lõi của Imexpharm, chiếm 74% tổng doanh thu. Các nhà máy EU-GMP (IMP2, IMP3 và IMP4) đã đóng góp mạnh mẽ vào doanh thu và lợi nhuận, nhờ vào việc mở rộng công suất sản xuất và danh mục sản phẩm hướng tới kênh ETC.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 đạt 377 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và vượt 8% so với mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế đạt 299,5 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm 2022.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của 2.392,6 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trữ tiền giảm mạnh gần 96% xuống gần 200 triệu đồng. Hàng tồn kho tăng 60,5% lên 699,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 19,5% lên 308 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Vay nợ ngắn hạn giảm 48% xuống 49,4 tỷ đồng.