Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo lãi tăng vọt 71% lên gần 80 tỷ đồng, cổ phiếu "tím lịm"

CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vừa công bố BCTC chính quý II/2023 với kết quả khá tươi sáng. Cổ phiếu IMP đã tăng trần lên 66.800 đồng/cp ngay sau khi công bố tình hình kinh doanh.

Cụ thể, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng 15,6% lên 246,5 tỷ đồng; lợi nhuận kỳ này tăng 36,9% lên hơn 193 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 39,8% lên 43,9%.

Chi phí bán hàng tăng hơn 15% lên 70,8 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 5,7% lên 25,6 tỷ đồng.

Kết quả, IMP báo lãi quý II/2023 tăng tới 71% so với cùng kỳ, lên 79,7 tỷ đồng. Giải trình về kết quả này, Công ty cho biết đã mở rộng thị trường, cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra. Bên cạnh đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và biên lợi nhuận cao.

BCTC quý II/2023 của IMP

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 919 tỷ đồng, tăng 37,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 157,5 tỷ đồng, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch cả năm, công ty đã thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/6, tổng tài sản của IMP đang có 2.253 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn có 1.133,6 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 66,8 tỷ đồng, giảm 62,6% so với đầu năm; hàng tồn kho tăng 51% so với đầu năm, đạt 658 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 200 tỷ đồng lên mức 580 tỷ, bằng 30% vốn chủ sở hữu; phải trả người bán ngắn hạn tăng 30,3% lên 112 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 90% lên 180,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu IMP tăng trần lên mức 66.800 đồng/cp.