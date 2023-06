Đường sắt bất ngờ lấn sân kinh doanh cà phê

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa phát triển chuỗi cà phê mang thương hiệu Hoả Xa nhằm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ hỗ trợ vận tải thu hút hành khách.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc xây dựng chuỗi cà phê Hỏa Xa với mục đích tạo ra không gian văn hóa để hành khách cùng trải nghiệm những gì tốt nhất của đường sắt; nâng cao đời sống người lao động.

"Chúng tôi mong muốn mỗi khu ga là một điểm đến tại các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua mà đường sắt sẽ triển khai trong thời gian tới", lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu ra ý tưởng kinh doanh cà phê Hỏa Xa.

Cà phê Hỏa Xa cũng là phòng chờ của hành khách đợi tàu tới ga Long Biên. Ảnh: VNR

Tại khu vực nhà ga Long Biên, nhận thấy nhu cầu được tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ, độc đáo của cầu Long Biên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đặt một cửa hàng cà phê Hỏa Xa ở đây.

Sau một thời gian tiến hành nghiên cứu và khảo sát, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lựa chọn khu nhà cấp 4 với diện tích 80m2 có vị trí nằm đối diện mặt trong ga Long Biên để cải tạo, sửa chữa thành quán cà phê Hỏa Xa nhằm phục vụ hành khách và trở thành một điểm đến chính quy, văn hoá, an toàn cho du khách khi đến với thủ đô Hà Nội.

Phòng chờ cà phê Hỏa Xa được thiết kế với những vách cửa sổ kính và lan can cứng với khoảng cách an toàn cho hành khách khi đợi tàu. Ảnh: VNR

Cà phê Hỏa Xa có cổng chính đón khách phía đường Trần Nhật Duật và có cổng phụ mở vào phía Trạm Long Biên (Do nhân viên Bảo vệ ga Long Biên phụ trách việc đóng, mở), được thiết kế với là những ô cửa kính rộng, từ vị trí này, từ trên cao, hành khách có thể ngắm nhìn lối dẫn lên cây cầu thế kỷ trên phố Trần Nhật Duật, ngắm nhìn cầu Long Biên, Ga Long Biên…

Từ bên trong phòng chờ cà phê Hỏa Xa, hành khách có thể dễ dàng được nhìn ngắm cây cầu Long Biên. Ảnh: TA

Cà phê Hỏa Xa cũng chính là một phòng đợi tàu có dịch vụ hỗ trợ phục vụ hành khách; vì vậy, hành khách đi tàu và du khách khi đến đây có thể thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn và check in tại những vị trí được cho phép theo hướng dẫn của nhân viên nhà ga... mà không cần sử dụng bất cứ dịch vụ nào.

Hành khách có không gian check in mỗi khi chờ tàu tại cà phê Hỏa Xa. Ảnh: TA

Để đảm bảo an toàn chạy tàu, Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội (Đơn vị quản lý ga Long Biên) đã xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và các biện pháp đảm bảo an toàn khác; trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ với từng đơn vị, bộ phận, nhân viên nhà ga trong công tác đảm bảo an toàn. Đối với hành khách, đơn vị đã xây dựng Nội quy nhà ga (tiếng Việt và Tiếng Anh) treo tại vị trí dễ thấy để hành khách thực hiện.

Khu vực hành khách ngồi uống cà phê Hỏa Xa đợi tàu có lan can cứng và bảo vệ túc trực tại cửa ra vào nhằm đảo bảo an toàn mỗi khi có tàu đến ga Long Biên. Ảnh: TA

Các cửa khu vực phòng đợi tàu phía đường sắt thường xuyên được đóng lại để ngăn ngừa các hành khách đi tàu hoặc khách du lịch vào phía trong đường sắt và khu vực cầu Long Biên để check in, chụp ảnh. Chỉ mở cửa cho hành khách vào khu vực đường đón gửi tàu khi đến giờ đón khách vào ga đi tàu theo quy định.

Nhân viên bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và thực hiện nghiêm túc các quy định đối với trường hợp khách hàng tự ý vào khu vực Trạm và cầu Long Biên check in chụp ảnh gây uy hiếp an toàn.

Hệ thống dây ngăn cách mềm suốt dọc hành lang phải được căng thường xuyên ngăn không để hành khách từ phòng đợi ra khu vực đường đón tàu. Chỉ mở khi đón tiễn hành khách lên xuống tàu.

Tại vị trí tiếp giáp giữa cà phê Hỏa Xa và đường sắt, đơn vị quản lý đã lắp đặt hàng rào kiên cố, thường xuyên đóng cửa; đồng thời, bố trí nhân viên bảo vệ thường xuyên nhắc nhở khách tránh vi phạm quy định về an toàn hành khách, an toàn chạy tàu...