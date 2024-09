Đường sắt tạm dừng chạy tàu Hà Nội - Lào Cai

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi khiến cho khu vực tỉnh Yên Bái có mưa lớn, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội quyết định dừng chạy hai đôi tàu khách Hà Nội - Lào Cai để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tàu khách SP3 và SP4 chặng đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ dừng chạy trong ngày 8/9, kế hoạch khai thác lại tuyến này sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về mưa lũ để thông báo tới khách đi tàu.



Hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng do bão Yagi.

Theo đại diện Công ty Đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, dự báo từ đêm 8/9 đến ngày 11/9, ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có những điểm trên 400mm.

Hiện, nước sông Thao lên nhanh khiến một số tuyến đường ở thành phố Yên Bái bị ngập rất sâu, giao thông bị chia cắt.

Đến nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã khắc phục xong các vị trí cây đổ vào đường sắt Bắc - Nam qua Hà Nội và hiện các đoàn tàu đã chạy bình thường.

Ngoài ra, đường sắt sẽ hỗ trợ vé tàu khứ hồi miễn phí cho 100 tình nguyện viên từ Thừa Thiên - Huế ra các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng nhằm chung tay chia sẻ, hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Theo đó, 100 tình nguyện viên này dự kiến sẽ đi tàu SE4 xuất phát tại Ga Huế lúc 15h32 ngày 9/9 ra Ga Hà Nội. VNR cũng sẽ đón đoàn và phục vụ chu đáo nhằm đảm bảo công tác cứu trợ, khắc phục sau bão nhanh nhất.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến 7h sáng nay (8/9), bão Yagi gây ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt đã được khắc phục hoàn toàn.

Các vị trí bị ảnh hưởng như: cầu đường, trên các tuyến Hà Nội – Tp.HCM, Gia Lâm – Hải Phòng, Yên Viên – Lào Cai, Bắc Hồng – Văn Điển, Hà Nội – Đồng Đăng, Kép - Hạ Long - Cái Lân, nhiều cây đổ vào đường sắt.

Sau nhiều nỗ lực của cán bộ nhân viên ngành đường sắt, đến 8h ngày 8/9, hầu hết các tuyến đường sắt đã được thông suốt, bảo đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu.