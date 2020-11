Empire City được phép mở bán 136 căn hộ chung cư Cove Residences

Chủ đầu tư được phép huy động vốn lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng. Ở những lần sau đó, vốn huy động phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà.

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (TP HCM) đã có văn bản gửi đến Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vường (Empire City) cho phép công ty này được bán nhà ở hình thành trong tương lai tại chung cư phức hợp tại lô đất 2-21 (MU1), Khu chức năng 2b trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm- Cove Residences thuộc dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm, tại phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP HCM (tên thương mại Empire City)

Theo đó, 136 căn hộ tại Chung cư Cove Residences, thuộc dự án Empire City đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo văn bản của Sở Xây dựng, chủ đầu tư được phép huy động vốn lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng. Ở những lần sau đó, vốn huy động phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp sổ đỏ.

Trong trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kí để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên bán có thỏa thuận khác.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp tại một ngân hàng khác không phải VietinBank Hà Nội thì việc việc bán, cho thuê mua nhà chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Bộ Xây dựng.

Được biết, chủ đầu tư đã thế chấp tài sản hình thành từ dự án Empire City tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP Hà Nội. Tháng 7/2020, VietinBank chấp thuận cho Empire City được mở bán các căn hộ của Chung cư Cove Residences. Đồng thời, đồng ý về mặt chủ trương cấp giới hạn bảo lãnh nguyên tắc theo quy định hiện hành của Vietinbank cho nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với người mua nhà khi chủ đầu tư không bàn giao nhà theo đúng tiến độ cam kết.



Tính đến tháng 7/2020, dự án đã hoàn thành thi công phần móng và sàn hầm 2 công trình Chung cư Cove Residences.



Dự án được UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư vào cuối tháng 4/2015 với qui mô 14,5 ha và tổng mức đầu tư đăng kí 1,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp đa năng cao 86 tầng



Tháng 6/2018, Empire City đã chính thức giới thiệu khu Cove Residences ra thị trường. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, đây là phân khu căn hộ thấp tầng gần sông nhất của dự án Empire City.



Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương thành lập cuối tháng 6/2015 với vốn điều lệ hơn 1.649 tỉ đồng (tương đương 76 triệu USD).Trong đó, Denver Power Ltd (thuộc Gaw Capital Partners, quĩ đầu tư tư nhân lớn có trụ sở tại Hong Kong) sở hữu 50% vốn. Số cổ phần còn lại chia đều CTCP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái.



Tháng 4/2016, Corredan Ce Pte. Ltd, thành viên của Tập đoàn Keppel Land đã trở thành cổ đông lớn nhất tại Liên doanh Thành phố Đế Vương khi mua lại 40% cổ phần từ các cổ đông sáng lậ. Denver Power Ltd chỉ còn sở hữu 30% vốn, Tiến Phước và Trần Thái mỗi bên sở hữu 15% vốn.



Sau sự gia nhập của cổ đông mới, tháng 7/2018, Liên doanh Thành phố Đế Vương tăng vốn lên hơn 5.422 tỉ đồng, tương đương với 240 triệu USD tại thời điểm bấy giờ.