EVN đang phải nhập khẩu điện từ nước ngoài, mỗi ngày hơn 10 triệu kWh

Sản lượng điện quý I/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) suy giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, EVN phải nhập khẩu hơn 953 triệu kWh điện, tính bình quân, mỗi ngày tập đoàn này phải nhập 10,58 triệu kWh điện để phục vụ nền kinh tế.

EVN vừa có báo cáo công tác 3 tháng đầu năm 2023, theo đó, trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phụ tải và có dự phòng.



EVN phải nhập khẩu điện từ nước ngoài hơn 10,5 triệu kWh mỗi ngày (Ảnh minh hoạ).

Theo EVN, trong tháng 3/2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,22 tỷ kWh, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả quý I, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 61,83 tỷ kWh - giảm 1,6% so với cùng kỳ.

EVN công bố tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện trên tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống của EVN, trong đó thủy điện đạt 15,38 tỷ kWh, chiếm 24,9%; nhiệt điện than huy động đạt 28,03 tỷ kWh, chiếm 45,3%; tua bin khí đạt 7,14 tỷ kWh, chiếm 11,6%; năng lượng tái tạo đạt 10,22 tỷ kWh, chiếm 16,5% (trong đó điện mặt trời đạt 6,45 tỷ kWh, điện gió đạt 3,47 tỷ kWh) và điện nhập khẩu đạt 953 triệu kWh, chiếm 1,5%.

Theo EVN, sản lượng điện truyền tải tháng 3/2023 đạt 17,91 tỷ kWh. Lũy kế quý I/2023, sản lượng điện truyền tải đạt 48,27 tỷ kWh, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận định quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II/2023.

Tháng 4/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 745 triệu kWh/ngày. Mục tiêu vận hành hệ thống: Tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; dịp lễ 30/4 - 01/5. Đối với thủy điện, tiết kiệm triệt để thủy điện đa mục tiêu, nhất là các thủy điện ở miền Bắc để giữ nước, đảm bảo cung cấp điện lâu dài đến hết mùa khô.

Đối với nhiệt điện than, tuabin khí: Huy động cao các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để giữ nước các hồ thủy điện. Các nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu huy động theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật chống quá tải lưới điện và chất lượng điện áp.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 4/2023, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung hoàng thiện các hồ sơ, thủ tục, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án...

Liên quan đến tai nạn điện xảy ra nhiều trong mùa hè, mùa mưa, EVN khuyến nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và phối hợp cùng các đơn vị Điện lực tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, người dân.

Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô năm 2023, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…