Foxconn đầu tư 270 triệu USD sản xuất Macbook, iPad của Apple tại Bắc Giang

Ngày 18/1 tại TP. Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án của 3 nhà đầu tư, gồm: Dự án Nhà máy Fukang Technology của nhà đầu tư Foxconn Singapore PTE Ltd; Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam của nhà đầu tư Ja Solar Investment (Hong Kong) Limited; Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam và Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam của nhà đầu tư Risesun Investment Pte.Ltd (Singapore) với tổng số vốn đăng ký gần 570 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Theo đó, dự án Nhà máy Fukang Technology đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu với mục tiêu dự án sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay, quy mô công suất khoảng 8 triệu sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu USD.

Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam, đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu với mục tiêu dự án sản xuất tấm tế bào quang điện, quy mô công suất 3,5 triệu GW/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 4.848 tỷ đồng, tương đương 210 triệu USD.

Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam, đầu tư thực hiện tại Lô CN-09, khu công nghiệp Hòa Phú với mục tiêu dự án sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite, quy mô công suất 46 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.740 tỷ đồng, tương đương 75 triệu USD.

Và Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam, đầu tư thực hiện tại Lô CN-10, khu công nghiệp Hòa Phú với mục tiêu dự án sản xuất các loại màng trang trí PVC màu, quy mô công suất 70 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 139 tỷ đồng, tương đương 6 triệu USD.

Ông Trác Hiến Hồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam (Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tại Việt Nam) cho biết: Tính đến tháng 12 năm 2020, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam là 1,5 tỷ USD; trong đó số vốn đầu tư tại tỉnh Bắc Giang là 900 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 35 nghìn lao động. Dự kiến năm 2021 sẽ tăng thêm đầu tư 700 triệu USD và tăng mới 10 nghìn lao động.

Với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định: Tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tốt nhất có thể đối với các nhà đầu tư như giao thông, điện, nước, môi trường… phục vụ sản xuất, kinh doanh. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cam kết hướng dẫn, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan như: đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng…để nhà đầu tư sớm triển khai dự án và đi vào sản xuất ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và những nội dung đã đăng ký; trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; đặc biệt quan tâm chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ; cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận với đối xử thỏa đáng với người lao động, tạo cơ hội để người lao động phát triển chuyên môn, tay nghề và thụ hưởng môi trường lao động an toàn, được tôn trọng.

Đồng thời, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương các nhà đầu tư cần gắn bó chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời trong việc chấp hành pháp luật của Việt Nam, các quy định chính sách của tỉnh cũng như tiếp cận được đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đầu tư; giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp.