FPT: 9 tháng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.111 tỷ đồng, tăng 19,8%

Khối Công nghệ của FPT tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp đến 47% lợi nhuận. Quý 3/2024, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT cán mốc 1 tỷ USD.

CTCP FPT (HoSE: FPT) đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2024. Theo đó, 9 tháng năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 45.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.111 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,3% và 19,8% so với cùng kỳ năm trước. FPT cho biết kết quả kinh doanh nói trên hiện đang theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.762 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5%, EPS (Earning Per Share) đạt 3.945 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,2% so với năm trước.



Doanh thu ký mới mảng Dịch vụ Công nghệ nước ngoài của FPT cán mốc 1 tỷ USD

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 47% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn FPT, tương đương 27.964 tỷ đồng và 3.812 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,2% và 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục đà tăng từ quý 2, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng 28,6%, đạt 22.668 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.614 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương với mức tăng trưởng cao lần lượt đạt 30,4% so với cùng kỳ (tăng trưởng theo Yên Nhật đạt 37,0%) và 36,6%.

Kết thúc Quý 3/2024, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ, đạt 25.121 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ. Khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu, FPT liên tục thắng thầu 33 dự án lớn (trên 5 triệu USD mỗi dự án) ngay trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 65% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương.

FPT đã công bố hợp tác với ADAPT Research Center, Đại học Thành phố Dublin, Ireland - Top 50 đại học trẻ tốt nhất thế giới

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2024 đạt 10.413 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 5.296 tỷ đồng (+8,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 197 tỷ đồng (-21,2% so với cùng kỳ). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.503 tỷ đồng (+47,2%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp tục đà tăng trưởng bền vững

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 12.320 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% và LNTT đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 14,9%.

Tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh thành trên cả nước, khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.155 tỷ đồng.

Trong Quý 3/2024, FPT triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn tại thị trường nước ngoài; khai trương văn phòng mới tại Nhật Bản, Thượng Hải, Đức, Thụy Điển cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại châu Âu.