FPT Retail dùng gần 674 tỷ vốn góp tại Long Châu để lập công ty mới

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã hoàn thành việc sử dụng toàn bộ vốn cổ phần tại công ty con - CTCP Dược phẩm Long Châu để thành lập công ty con mới là TNHH Đầu tư FPT Long Châu.

Nguồn: FRT.

Thông tin từ FPT Retail, Đầu tư FPT Long Châu có trụ sở chính tại quận 3, TP HCM. Vốn điều lệ là gần 673,65 tỷ đồng, do FPT Retail sở hữu 100% và bà Nguyễn Bạch Điệp là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này sẽ hoạt động trong lĩnh vực chính là tư vấn quản lý.

Được biết, chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 30/7 trước đó. Như vậy, kể từ 6/8, Dược phẩm FPT Long Châu không còn là công ty con của FPT Retail (tỷ lệ sở hữu của FRT là 0%).

6 tháng đầu năm, FPT Retail lỗ hoạt động tài chính 70,8 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay là 115 tỷ đồng. FPT Retail giải trình, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty con là CTCP Dược phẩm FPT Long Châu tiếp tục mở rộng hệ thống nhà thuốc.

Tại cuối tháng 6/2024, số lượng nhà thuốc Long Châu tăng thêm 463 nhà thuốc so với cuối tháng 6/2023, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với cùng kỳ.

‘Hoa hậu FPT 2018’ làm phó tổng giám đốc FPT Retail



HĐQT FPT Retail đã bổ nhiệm bà Nguyễn Đỗ Quyên giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc FPT Retail. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 1/10.

Đồng thời, bà Đỗ Quyên tiếp tục kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành (COO) CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail).

Bà Nguyễn Đỗ Quyên sinh năm 1981, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Bà gia nhập FPT Retail từ năm 2014 và gắn bó đến nay. Trước đó, bà Quyên từng giữ cương vị Giám đốc vận hành chuỗi FPT Shop của FPT Retail trong giai đoạn 2014-2019.

Bà Quyên được vinh danh nhiều danh hiệu của Tập đoàn FPT như Trạng nguyên FPT 2016, Hoa hậu FPT 2018.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên. Nguồn: FRT.

Với việc bổ nhiệm nhân sự mới nhất, từ ngày 1/10, ban Tổng giám đốc của FPT Retail sẽ bao gồm 3 thành viên là Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh và Phó tổng giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên.