FPT lãi ròng 1.137 tỷ đồng sau 2 tháng

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2024, FPT thu về 1.137 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 23% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần FPT vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 2/2024 với mức tăng trưởng khá ấn tượng. Cụ thể, doanh thu trong 2 tháng đầu năm đạt 8.966 tỷ đồng và 1.569 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,9% và 19,5%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.137 tỷ đồng tăng 22,8%.

Trong năm 2024, FPT lên kế hoạch tăng trưởng 18% với mục tiêu đem về 61.850 tỷ đồng doanh thu và 10.875 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả đạt được sau 4 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 14,5% kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu doanh thu, khối công nghệ vẫn giữ vai trò chủ lực khi ghi nhận 4.354 tỷ đồng doanh thu và 658 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 26% và 28% so với cùng kỳ.

Theo tập đoàn, mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức doanh thu 4.354 tỷ đồng, tăng 30%. Dẫn đầu là sức tăng đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng 30,8% và APAC với mức tăng 36,8%.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 5.797 tỷ đồng, giảm nhẹ 13,5%, chủ yếu do Tập đoàn đã đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023 (khối lượng đơn hàng ký mới trong tháng 12/2023 tăng trưởng 375% so với cùng kỳ, và 185% so với tháng liền trước).

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 và tháng 12/2023, khối lượng đơn hàng ký mới tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, trong 2 tháng đầu năm, giá trị đơn hàng thắng thầu và đang trong giai đoạn xúc tiến ký kết tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu cho Dịch vụ CNTT ngày càng cao trên toàn cầu.

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng, Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 847 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 10,4%.

Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT xác định giai đoạn 2024 - 2026 sẽ là giai đoạn cốt lõi, khối công nghệ sẽ tập trung mở rộng nhanh chóng dịch vụ, lĩnh vực và thị trường trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm ô tô (automotive), với mục tiêu tăng trưởng 50%/năm và cán mốc 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2030.