Agriseco nâng giá mục tiêu của cổ phiếu FPT lên 125.000 đồng/cp

Agriseco duy trì quan điểm tích cực với tiềm năng tăng trưởng của FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu của cổ phiếu FPT tăng 12% lên mức 125.000 đồng/cp (từ 111.300 đồng/cp tại phiên ngày 7/3/2024).

Trong năm 2024, CTCP FPT (HoSE: FPT) dự trình kế hoạch với doanh thu đạt 61.850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.875 tỷ đồng, đều tăng 18% so với năm trước.



Các chuyên gia Agriseco dự báo, kết quả kinh doanh năm 2024 của FPT sẽ duy trì mức tăng 20% so với cùng kỳ và sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh nhờ khối công nghệ sẽ tiếp tục là động lực chính dẫn dắt đà tăng trưởng.

Khối công nghệ ước tính sẽ tăng 24% so với năm 2023 nhờ động lực tăng trưởng 28% ở mảng xuất khẩu phần mềm. Bên cạnh đó, tại thị trường Nhật Bản có thể tăng trưởng 30% so với năm 2023 nhờ việc gia tăng tệp khách hàng mới khi FPT công bố mua lại công ty công nghệ lớn Next Advanced Communications hồi đầu tháng 3. Các thị trường Mỹ, châu Âu có khả năng phục hồi dần nhờ lợi ích từ mịch M&A.

Doanh thu chuyển đổi số cũng được Agriseco dự kiến tăng 35 – 40% nhờ đẩy mạnh doanh thu từ Cloud, AI. Khối Viễn thông tăng 10% nhờ Datacenter mới tại TP. HCM đi vào hoạt động từ quý III/2023 và phục hồi mảng quảng cáo online. Khối Giáo dục tăng 30% nhờ nhu cầu học và số lượng người học công nghệ dự kiến tăng cao hơn khi FPT mở thêm chương trình đào tạo ngành bán dẫn và số lượng trường học gia tăng.

Đặc biệt, chuyên gia Agriseco nhấn mạnh, trong 1 năm qua, xu hướng đầu tư vào công nghệ AI tạo sinh như chatGPT đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn liên quan đến xu hướng này đều có giá cổ phiếu tăng mạnh. Trong đó, Nvidia (đối tác FPT đang mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển AI) đã tăng gấp 4 lần, lên gần 2.000 tỷ USD vốn hóa.

Với vị thế doanh nghiệp đầu ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, Agriseco kỳ vọng giá cổ phiếu FPT cũng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng AI. Trong bối cảnh kết phiên chiều 8/3, VNIndex giảm 21,1 điểm về mức 1.247,3 điểm, cổ phiếu FPT cũng ghi nhận giảm 1,2% về 110.000 đồng/cp. Tại mức giá này, vốn hóa FPT lên tới 139.696 tỷ đồng.

Biến động giá cổ phiếu FPT trong 3 năm gần nhất. Nguồn: cafef.

Giá cổ phiếu FPT vẫn đang vận động tích lũy trên đường EMA9. Trong những nhịp điều chỉnh của thị trường cổ phiếu kiểm định lại đường EMA9 quanh mốc 109+- với khối lượng thấp. Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư có thể canh giải ngân tỷ trọng nhỏ hoặc mua gia tăng.

Về trung và dài hạn nhà đầu tư tiếp tục vị thế nắm giữ do giá cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng giá tốt khi nằm trên đường MA200 và các đường MA20 đã cắt lên đường MA50. Cắt lỗ khi giá mất mốc MA20.