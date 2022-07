Gặp khó về nguồn vốn tín dụng 2/3 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP bị chậm

Bộ Giao thông Vận tải vừa đánh giá 2 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang bị chậm tiến độ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam gặp khó

Hiện chỉ có dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đạt khoảng gần 42% kế hoạch. Dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đi qua 3 huyện của tỉnh Khánh Hòa được triển khai từ tháng 9/2021.

Dự kiến, dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm hoàn thành vào tháng 9/2023 song nhà đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải cam kết rút ngắn tiến độ 3 tháng.

Vướng mắc về nguồn vật liệu đắp nền đường của dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Dự án có chiều dài tuyến 49,1km, tổng mức đầu tư 5.536 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu và vốn vay huy động) là 2.557 tỷ đồng; phần vốn nhà nước là 2.979 tỷ đồng.

Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: CTV

Đối với dự án PPP cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án này có chiều dài 78,5km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước tham gia thực hiện khoảng 5.139 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2024. Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 đã cam kết rút ngắn tiến độ thực hiện dự án 3 tháng.

Đến thời điểm này dự án có sản lượng thực hiện đạt 17,25% giá trị hợp đồng, chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố chủ quan nhà thầu (Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194).

Dự án PPP cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt cũng là dự án đáng lo ngại nhất khi sản lượng mới đạt 7,6% giá trị hợp đồng, chậm 2,6% so với tiến độ điều chỉnh.

Dự án này đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có chiều dài 49,3km, được khởi công tháng 5/2021, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024. Dự án này tổng vốn đầu tư là 11.157,82 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư là 5.090 tỷ đồng, phần vốn nhà nước là 6.067 tỷ đồng.

Nhà đầu tư là Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp - Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 -Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ dự án này chủ yếu do nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu nhà đầu tư lập tiến độ thi công điều chỉnh, bố trí nguồn lực bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã cùng đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.



Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các nhà đầu tư, đơn vị thi công, địa phương đã khắc phục khó khăn về giá nguyên, nhiên liệu tăng cao thời gian qua để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công thực hiện dự án

Đến thời điểm hiện tại, phân đoạn từ Km92+260-Km134 do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện đạt 20,5% giá trị sản lượng. Trong khi đó, phân đoạn Km54-Km92+260 do Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 thực hiện được 14% giá trị sản lượng, chậm tiến độ với kế hoạch. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tiến độ chung của toàn dự án bị chậm so với kế hoạch cam kết.

Để đưa 3 dự án cao tốc Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức PPP về đích theo tiến độ, thời gian tới Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, Ban quản lý dự án cường kiểm tra hiện trường, tổ chức họp giao ban hàng tuần; yêu cầu các Ban quản lý dự án bố trí lãnh đạo, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời các vướng mắc.