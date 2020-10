Gạt đi nhiều tranh cãi, Brazil tuyên bố sử dụng vaccine Covid-19 Trung Quốc

Bộ trưởng Y tế Brazil hôm 20/10 tuyên bố nước này sẽ bổ sung vaccine CoronaVac do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất vào chương trình tiêm chủng quốc gia bất chấp nhiều ý kiến trái chiều xung quanh.

Theo Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello, chính phủ Brazil hiện đã đạt được thỏa thuận với bang Sao Paulo, nơi đang thử nghiệm vaccine CoronaVac do Sinovac Biotech phát triển. Dự kiến, chính phủ sẽ mua khoảng 46 triệu liều vaccine CoronaVac để sử dụng rộng rãi từ tháng 1/2021.

“Đây sẽ là một trong những loại vaccine Covid-19 của Brazil” - ông Eduardo Pazuello tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến với 27 thống đốc các bang Brazil. Một loại vaccine khác cũng được xem xét sử dụng cùng CoronaVac là vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) phát triển. “Đó là tin tức quan trọng mà tôi muốn công bố”.

Hiện Brazil là một trong ba ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới cùng với Mỹ và Ấn Độ.

Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria, nơi Sinovac Biotech đang thử nghiệm và sản xuất vaccine CoronaVac đã lên tiếng khẳng định dòng vaccine này là an toàn và hiệu quả. Trước đó, ông Doria đã góp phần lớn trong việc thúc đẩy thỏa thuận giữa Sinovac và Viện nghiên cứu Butantan ở Sao Paulo để đưa quá trình thử nghiệm, sản xuất vaccine về bang này.

Cho đến đầu tuần này, Viện Butantan - một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu đất nước vừa công bố kết quả sơ bộ cho thấy vaccine Coronavac do Sinovac phát triển đã được chứng minh là an toàn trên mẫu thử nghiệm 9.000 tình nguyện viên. Dữ liệu cụ thể về tính hiệu quả của dòng vaccine này trong việc bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2 sẽ không được công khai chừng nào có kết quả đầy đủ trên 15.000 tình nguyện viên; theo ông Dimas Covas, giám đốc viện Nghiên cứu Butantan.

Tuy nhiên không phải ai cũng ủng hộ việc sử dụng vaccine CoronaVac rộng rãi tại Brazil. Thống đốc phe cực hữu Jair Bolsonaro đã chỉ trích dòng vaccine Covid-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc và ủng hộ sử dụng vaccine do Đại học Oxford phát triển.

Brazil trước đó đã ký hợp đồng mua 100 triệu liều vaccine Oxford. Nhưng dựa theo tình hình hiện nay, nhiều khả năng vaccine CoronaVac của Trung Quốc sẽ được phép sử dụng rộng rãi trước vaccine do Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu. Hồi tháng 9, vaccine Oxford đã buộc phải tạm dừng thử nghiệm ít ngày sau khi một tình nguyện viên xuất hiện triệu chứng tác dụng phụ không rõ nguyên nhân, do đó quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 bị chậm lại so với CoronaVac.

Cho tới nay, Brazil đã ghi nhận 5,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và 155.000 ca tử vong trên tổng số 212 triệu dân. Số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Mỹ này hiện chỉ đứng sau Mỹ.

Tại Trung Quốc, một số địa phương như thành phố Gia Hưng, phía nam Thượng Hải cũng đang xúc tiến việc cung cấp vaccine Covid-19 do Sinovac phát triển cho người dân. Theo đó, các nhóm người bị xếp vào nguy cơ rủi ro cao như lực lượng y tế, lực lượng chức năng địa phương sẽ được ưu tiên sử dụng dòng vaccine này dù chưa có kết luận cuối cùng về kết quả thử nghiệm giai đoạn 3.