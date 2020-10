Sau giao dịch mua vào hơn 94,6 triệu cổ phiếu VGC, GEX và đơn vị liên quan đang nắm giữ 206,54 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 46,07% Viglacera.

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX, Gelex) đã có thông báo về việc mua thành công hơn 94.610.460 cổ phiếu VCG, tương đương 21,1% cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần (HOSE: VGC).



Như vậy, GEX mua được 99,6% trong tổng số 95 triệu cổ phiếu VGC đã đăng ký trước đó. Sau giao dịch, GEX và công ty liên quan đang nắm giữ 206.538.060 cổ phiếu VGC, tương ứng 46,07% cổ phiếu đang lưu hành của Viglacera.



Trong đó, GEX tăng khối lượng nắm giữ lên 119.438.060 cổ phiếu VGC tương đương 26,64% và Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nắm giữ 87,1 triệu cổ phiếu VGC tương đương 19,43% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Viglacera.



Trước đợt chào mua, GEX và công ty liên quan nắm giữ 24,96% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của Viglacera. GEX cũng đã tăng giá chào mua cổ phiếu VGC 2 lần từ 17.700 đồng/cổ phiếu lên 21.500 đồng/cổ phiếu, và lên 23.500 đồng/cổ phiếu.



Năm 2020,VGC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 8.300 tỷ đồng, giảm 18,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện năm 2019. Công ty đặt kế hoạch thận trọng chủ yếu do mảng vật liệu xây dựng tiêu thụ khó khăn do nhu cầu yếu, ngoài ra một số dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn để tiến hành bảo dưỡng. VGC dự kiến sẽ chi 1.900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng cho mảng khu công nghiệp, ngoài ra VGC cũng dự kiến đầu tư cho nhà máy kinh siêu trắng tại Phú Mỹ với công suất thiết kế là 600 tấn/ngày. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến cho năm 2020 là 1.050 đồng/cổ phiếu.

VGC sẽ tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các KCN mới như: Thuận Thành-Bắc Ninh ( 250 ha), Huế (1.000 ha), Đồng Văn 4 mở rộng-Hà Nam ( 300ha), Tiền Hải mở rộng-Thái Bình ( 270ha), Đông Mai mở rộng-Quảng Ninh ( 140ha), Phú Thọ ( 500ha). Khối phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá việc đầu tư vào các khu công nghiệp tiếp tục củng cố vị thế của VGC như là một trong những nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp lớn nhất tại miền Bắc.