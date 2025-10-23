Giá bạc hôm nay 23/10: Giảm không ngừng, bạc Phú Quý giá bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 23/10 ghi nhận thị trường thế giới tại thời điểm 06h13, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,356 USD/oune, giảm 0,178 USD/ounce so với phiên sáng 22/10.

Tới thời điểm 7h53, giá bạc thế giới tiếp tục giảm xuống mốc 48,282, tương ứng giảm 0,208 USD/ounce, và 0,43%.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại khoảng 1.270.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.280.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, không đổi ở chiều mua và giảm 1.000 đồng/ounce ở chiều bán so với phiên sáng 22/10.

Giá bạc thế giới cập nhật 7h53. Nguồn Tradingeconomics.

Thị trường bạc đang tiếp tục biến động mạnh, khi giá giảm khoảng 5% ngay thời điểm mở cửa phiên New York. Hiện bạc vẫn là tâm điểm chú ý, tuy nhiên, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định, sự chú ý quá mức này thường không phải là tín hiệu tốt về lâu dài.

Việc giá bạc lao dốc không khiến Christopher Lewis bất ngờ, bởi theo ông, sau giai đoạn tăng quá nóng, thị trường cần một nhịp điều chỉnh để lấy lại cân bằng - điều gần như khó tránh khỏi.

Ở trong nước, tại thời điểm 05h30 sáng 23/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.910.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 68.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 22/10.

Bạc Phú Quý loại 1kg, sáng sớm nay 23/10 niêm yết giá mua vào là 49,43 triệu đồng/kg, bán ra là 50,95 triệu đồng/kg. So với cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng Phú Quý loại 1kg đã giảm 179.000 đồng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 184.000 đồng.



Bạc thương hiệu Sacombank-SBJ niêm yết mua vào sáng sớm hôm nay 23/10 ở mức 1.902 triệu đồng/lượng và bán ra 1.950 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ đã giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 60.000 đồng/lượng.

Giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat cũng lao dốc: Mua vào 1,85 triệu đồng/lượng, bán ra 1,91 triệu đồng/lượng. Trước đó 1 ngày, giá bạc Ancarat 99 mua vào 1,86 triệu đồng/lượng, bán ra 1,92 triệu đồng/lượng.

Đà thoái lui của bạc chủ yếu bắt nguồn từ việc tâm lý lo ngại rủi ro tài chính và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm thời lắng xuống sau những phát biểu trấn an của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh tích cực của các ngân hàng khu vực Mỹ đã giúp thị trường chứng khoán phục hồi và lợi suất trái phiếu tăng, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Dù vậy, theo The Economic Times, tính từ đầu năm, bạc vẫn tăng mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp lớn, nguồn cung hạn chế và dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn. Các ngành sản xuất tấm pin mặt trời và năng lượng xanh tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bạc, trong khi lượng tồn kho toàn cầu giảm xuống mức thấp.

Thị trường bạc vật chất tại London vẫn đặc biệt căng thẳng, giá thuê lưu kho tăng vọt tới 39%. Một số thương nhân thậm chí phải thuê máy bay chở bạc từ New York sang London để đáp ứng nhu cầu.

Nhiều nhà giao dịch cũng duy trì triển vọng tích cực về bạc trong trung và dài hạn, đặc biệt nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn - yếu tố thường hỗ trợ cho giá kim loại quý.