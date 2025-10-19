Giá bạc hôm nay 19/10: Bạc Phú Quý giảm ngỡ ngàng, dự báo điều gì?

Giá bạc hôm nay 19/10 ghi nhận trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 51,11 USD/ounce; giảm 3,03 USD so với sáng 18/10.

Giá bạc giao ngay sụt giảm sau khi chạm mức cao nhất nhiều năm là 54,49 USD/ounce, cho thấy khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, dù xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, nhưng đà giảm này khiến giới đầu tư thận trọng hơn, chờ tín hiệu xác nhận đỉnh tạm thời.

Nếu tâm lý thị trường tiếp tục tiêu cực, giá bạc có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu giá nhanh chóng quay lại vùng 54,49 USD/ounce, xu hướng giảm sẽ mất hiệu lực và thị trường có thể phục hồi đà tăng.

Nguồn: TradingEconomics

Ở thị trường trong nước, cập nhật tại thời điểm 8h20 sáng nay 19/10, bạc Phú Quý được giao dịch mua vào ở mức 1,985 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,046 triệu đồng/lượng; giảm 82.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn bán ra giảm mạnh 85.000 đồng/USD so với cùng thời điểm phiên sáng qua. Tuy nhiên tính chung trong tuần, giá bạc Phú Quý mua vào tăng 77.000 đồng/lượng; còn bán ra tăng 79.000 đồng/lượng.

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, giá mua vào là 52,93 triệu đồng/kg, bán ra là 54,55 triệu đồng/kg; giảm mạnh 218.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra cũng giảm mạnh 227.000 đồng so với cùng thời điểm phiên này ngày 18/10. Tính chung trong tuần, giá bạc Phú Quý loại 1kg mua vào đã tăng 206.000 đồng/kg; còn chiều bán ra tăng 210.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc tại Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ được giao dịch mua vào 2,097 triệu đồng/lượng và bán ra 2,148 triệu đồng/lượng, vẫn giữ nguyên giá mua - bán so với cùng thời điểm phiên sáng 18/10.

Tính chung trong tuần, giá bạc thương hiệu Sacombank-SBJ mua vào đã tăng 153.000 đồng/lượng, còn bán ra tăng 159.000 đồng/lượng.

Một thương hiệu khác là bạc Ancarat giao dịch giữ nguyên khi mức mua vào 1,986 - bán ra 2,046 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg mua vào 52,310 triệu đồng/lượng, bán ra 53,810 triệu đồng/lượng.

Trước đó ngày 18/10, theo ghi nhận, tại cửa hàng của Ancarat ở Hà Nội, dòng người xếp hàng từ sáng sớm. Mỗi người tối đa được mua 5 kg. Trong khi, cửa hàng của Phú Quý vừa mở cửa thời gian ngắn đã thông báo tạm hết hàng.

Theo bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược tại BCA Research, nhu cầu mạnh mẽ đối với bạc vật chất khiến kho dự trữ của Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) cạn kiệt, trong khi kho bạc tại New York lại đầy ắp. Nhiều ngân hàng kim loại ngần ngại vận chuyển bạc ra nước ngoài vì lo ngại Mỹ áp thuế nhập khẩu, do bạc có vai trò lớn trong các ngành công nghiệp.

Hiện, mức chênh lệch giữa giá bạc giao ngay và giá hợp đồng tương lai CME đang thu hẹp, khi lượng bạc bắt đầu được chuyển ngược về London. Điều này cho thấy các cơ hội chênh lệch giá (arbitrage) đang dần biến mất, dấu hiệu thị trường có thể hạ nhiệt.