Giá bạc hôm nay 22/10: Thế giới lao dốc, bạc Phú Quý giảm 'chóng mặt' về dưới 2 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 22/10: Thị trường thế giới lao dốc, bạc Phú Quý giảm "chóng mặt"

Giá bạc hôm nay 22/10 ghi nhận giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên giao dịch ở mức 48,72 USD/ounce, giảm 3,67 USD/ounce, tương đương 7,02% so với thời điểm mở cửa phiên trước đó (52,39 USD/ounce). Đây là mức giảm rất mạnh, đưa giá bạc thế giới về dưới mốc 50 USD/ounce.

Tuy nhiên cập nhật tại thời điểm 8h27 sáng 22/10, giá bạc thế giới vẫn trong đà giảm. Cụ thể, giá bạc xuống mức 48,35 USD/ounce.



Giá bạc thế giới cập nhật 8h27. Nguồn Tradingeconomics.

Nhiều chuyên gia đồng quan điểm rằng đà sụt giảm của bạc đến từ việc thị trường phản ứng với thông tin tích cực về quan hệ thương mại Mỹ - Trung, cùng với áp lực chốt lời sau khi bạc lập đỉnh trên 54 USD/ounce.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng, khi cung – cầu toàn cầu đang có dấu hiệu mất cân đối, đặc biệt là lượng dự trữ bạc từ New York và Trung Quốc chưa quay trở lại các sàn châu Âu.

Ở thị trường trong nước, hiệu ứng giảm cũng xuất hiện. Sáng sớm 22/10, bạc Phú Quý giao dịch mua vào ở mức 1,921 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,980 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm qua, giá bạc Phú Quý giảm mạnh 73.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 76.000 đồng/lượng.

Bạc Phú Quý loại 1kg, sáng sớm nay 22/10 niêm yết giá mua vào là 51,22 triệu đồng/kg, bán ra là 52,79 triệu đồng/kg. So với cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng Phú Quý loại 1kg đã giảm 195.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 203.000 đồng/lượng.

Cập nhật tại thời điểm 8h32 sáng 22/10, bạc Phú Quý tiếp tục giảm sâu: Giao dịch mua vào ở mức 1,863 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,921 triệu đồng/lượng. Trong khi loại 1kg giảm như sau: Mua vào 49,67 triệu đồng/kg, bán ra 51,22 triệu đồng/kg.

Bạc thương hiệu Sacombank-SBJ niêm yết mua vào sáng sớm hôm nay 22/10 ở mức 1,959 triệu đồng/lượng và bán ra 2,010 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ đã giảm 72.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 72.000 đồng/lượng.

Tương tự, sáng 22/10, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat cũng lao dốc: Mua vào 1,86 triệu đồng/lượng, bán ra 1,92 triệu đồng/lượng. Trước đó 1 ngày, giá bạc Ancarat 99 mua vào là 1,99 triệu đồng/lượng và bán ra 2,05 triệu đồng/lượng.

Rõ ràng, giá bạc hôm nay 22/10 cho thấy sự điều chỉnh đáng kể trên toàn cầu. Dù giảm sâu, thị trường vẫn được đánh giá là đang trong giai đoạn củng cố, tạo nền cho chu kỳ tăng mới trong những tháng cuối năm.