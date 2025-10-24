Giá bạc hôm nay 24/10: Thế giới thất thường, bạc Phú Quý giảm tiếp, chuyên gia nói điều bất ngờ

Giá bạc hôm nay 24/10: Thế giới thất thường, bạc Phú Quý giảm tiếp

Giá bạc hôm nay 24/10 ghi nhận giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 5 giờ (giờ Hà Nội) mở cửa phiên giao dịch ở mức 48,93 USD/ounce, tăng 0,44 USD/ounce, tương đương 0,91% so với thời điểm mở cửa phiên trước đó (48,49 USD/ounce).

Tuy nhiên cập nhật tại thời điểm 9 giờ 16 phút, giá bạc thế giới đứng ở mức 48,50 USD/ounce, giảm tiếp 0,37 USD/ounce.

Ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư ETF nhận định, các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho mức biến động cao hơn, đặc biệt với bạc – kim loại đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Thị trường bạc đã ghi nhận thâm hụt liên tục suốt bốn năm qua do nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, trong khi lượng bạc tồn kho trên toàn cầu ngày càng cạn kiệt.

Ông Minter cho rằng nguồn cung bạc hiện không đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu, và tình trạng này khó thay đổi trong thời gian tới. Kể từ năm 2016, sản lượng khai thác bạc giảm 8,8%, trong khi nhu cầu vẫn tăng, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng mặt trời và công nghệ cao.

Giá bạc thế giới cập nhật 9 giờ 16 phút, sáng 24/10. Nguồn Tradingeconomics.

Ở thị trường trong nước, giá bạc tiếp tục lao dốc. Sáng sớm ngày 24/10, bạc Phú Quý giao dịch mua vào ở mức 1,885 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,943 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm qua, giá bạc Phú Quý tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 32.000 đồng/lượng.

Đến 8 giờ 55 phút, giá bạc Phú Quý mua vào ở mức 1,856 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,913 triệu đồng/lượng; giảm 29 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm 6 giờ sáng nay.

Trong khi đó, bạc Phú Quý loại 1kg, sáng sớm nay 24/10 niêm yết giá mua vào ở mức 50,266 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 51,813 triệu đồng/kg. So với cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng Phú Quý loại 1kg đã giảm 827.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 854.000 đồng/lượng.

Đến 8 giờ 55 phút giá bạc Phú Quý loại 1kg mua vào ở mức 49,954, bán ra ở mức 51,06; cùng giảm mức 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm 6 giờ sáng nay.

Thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ (Sacombank) niêm yết mua vào sáng sớm hôm nay 24/10 ở mức 1,911 triệu đồng/lượng và bán ra 1,959 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó, thương hiệu bạc này tăng 9.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Đến 8 giờ 55 phút thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ được mua vào ở mức 1,905 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở mức 1,953 triệu đồng/lượng, cùng giảm 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” vừa qua, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, cho biết bạc vật chất gần đây rất được quan tâm khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và “sốt” giá không kém gì kênh đầu tư vàng, thậm chí còn vượt cả mức tăng của giá vàng (56%).

Ông Tuấn dự báo, sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên đồng pha. Do đó, việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể.

Từ góc nhìn của mình, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi đánh giá bối cảnh chung thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero, vì vậy trong vòng 30-40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian. Do đó, ông cho rằng việc mua bạc và tích lũy trong thời gian tới sẽ là một xu hướng tăng trưởng mới.