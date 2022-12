Giá Bitcoin hôm nay 10/12 ghi nhận giảm nhẹ so với hôm qua, kéo thị trường đi xuống. The Wall Street Journal và 3 tờ báo khác đã nộp đơn kiện đề nghị công khai tên các chủ nợ của FTX sau khi một thẩm phán liên bang có động thái giữ bí mật những nhà tín dụng của FTX trong trường hợp phá sản này.

Giá Bitcoin hôm nay là US$17.276, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $19 tỷ BTC, biến động -0,31% trong vòng 24 giờ qua. Giá hiện đang giảm -0,69% so với mức giá cao nhất trong vòng 7 ngày qua là $17.396, và tăng 3,15% so với mức giá thấp nhất trong vòng 7 ngày qua là $16.748. BTC có mức cung hiện hành là 19,23 triệu đồng à mức cung tối đa là 21 triệu BTC.

Giá Bitcoin hôm nay ngày 10/12

Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $33,53 tỷ, tức giảm 10,50%. Khối lượng giao dịch của tất cả đồng tiền ổn định là $31,34 tỷ, chiếm 93,47% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ.

Sự thống trị của Bitcoin hiện là 38,61%, tăng 0,08% so với hôm trước.

Trong top 10, có đến 9/10 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ trước.

Trên thị trường, có 64/100 đồng tiền hàng đầu giảm giá so với 24 giờ trước. Trong đó, đồng tiền ghi nhận mức giảm nhiều nhất là GMX (giảm gần 5%), đồng tiền ghi nhận mức tăng nhiều nhất là CELO (tăng gần 6%).

Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times và Bloomberg đã nộp đơn kiện đề nghị công khai tên các chủ nợ của FTX sau khi một thẩm phán liên bang có động thái giữ bí mật những nhà tín dụng của FTX trong trường hợp phá sản này. Những tòa soạn này cho rằng dù việc giấu thông tin là cần thiết, cái tên sẽ không khiến chủ nợ gặp phải rủi ro trộm hay nguy hiểm đối với cá nhân. Vụ kiện mong muốn phơi bày hơn 100.000 chủ nợ và có thể 50 chủ nợ đầu có tổng số nợ lên đến 3,1 tỷ USD từ FTX.

Với các chuyên gia, sự sụp đổ nhanh chóng của FTX sẽ giúp các công ty tồn tại được qua sự kiện này mạnh mẽ hơn. Coinbase thậm chí có thể hưởng lợi trong dài hạn, dù cổ phiếu công ty này đang giảm mạnh.

"Cú sụp chóng vánh của FTX khiến giới chức sẽ phải vào cuộc mạnh hơn và siết kiểm soát lĩnh vực này. Chúng ta có thể kỳ vọng điều này kéo theo quy định rõ ràng hơn với những người tham gia thị trường tiền ảo", Fadi Massih, Phó Giám đốc phụ trách các tổ chức tín dụng tại Moody’s Investors Service nhận định. "Điều này sẽ có lợi cho Coinbase, vì sàn này có quy mô lớn và vị thế vững chắc trong lĩnh vực".

Tuy nhiên, các rắc rối trên thị trường tiền ảo cũng cho nhà đầu tư thấy rằng Bitcoin không thể thay thế USD và các loại tiền pháp định. Tiền ảo vẫn là loại tài sản mang tính đầu cơ và nhà đầu tư cần hiểu rõ rủi ro đi kèm.