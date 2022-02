Giới đầu cơ quay lại mua ròng, tồn kho giảm xuống mức thấp nhất 22 năm song giá cà phê đang tăng giảm hết sức thất thường...

Giá cà phê đang tăng giảm hết sức thất thường...

Những ngày giữa tháng 02/2022, giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh do giới đầu cơ quay lại mua ròng và tồn kho giảm xuống mức thấp nhất 22 năm ở New York và mức thấp nhất trong hơn 3 năm gần đây ở London.

Tại Hoa Kỳ, khối lượng cà phê nhân tại cảng của nước này trong tháng 01/2022 giảm 37.851 bao, xuống 5,79 triệu bao (loại 60 kg/bao), giảm tháng thứ 5 liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.

Giá cà phê sẽ biến động thế nào trước những dự báo 'nóng' mới nhất này?

Nguồn: Sàn giao dịch London

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/2/2022, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 5/2022 cùng tăng 2,5% so với ngày 8/2/2022, lên mức 2.289 USD/ tấn và 2.274 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 7/2022 và tháng 9/2022, giá cà phê Robusta tăng lần lượt 2,1% và 1,7% so với ngày 8/2/2022, lên mức 2.251 USD/tấn và 2.236 USD/tấn.

Nguồn: Sàn giao dịch New York

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/2/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 4,1%, 3,4%, 3,3% và 3,1% so với ngày 8/2/2022, lên mức 251,5 Uscent/ lb, 250,65 Uscent/lb, 249,15 Uscent/lb và 247,3 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/2/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022, tháng 9/2022 tăng lần lượt 3,6%, 4,2%, 1,7%, 4,0% so với ngày 8/2/2022, lên mức 303,65 Uscent/lb, 302,4 Uscent/lb, 301,5 Uscent/lb và 305,05 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.331 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 43 USD/tấn (tương đương mức tăng 1,9%) so với ngày 8/2/2022.

Dự báo giá cà phê toàn cầu tiếp tục ở mức cao. Nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ nâng lãi suất cơ bản trong phiên họp tới, tác động tích cực lên giá hàng hóa. Bên cạnh đó, thị trường đặt kỳ vọng lớn vào châu Âu và Hoa Kỳ mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu. Về dài hạn, Reuters đã đưa ra dự báo, giá cà phê Robusta sẽ về dưới mức 2.000 USD/tấn trong quý II/2022, khi Brazil vào thu hoạch cà phê Robusta vụ mới và đẩy mạnh bán ra.

Nguồn: giacaphe

Những ngày giữa tháng 2/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng so với đầu tháng. Ngày 18/2/2022, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng tới 1.100 đồng/kg so với ngày 8/2/2022, lên mức cao nhất 41.800 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; mức thấp nhất 41.200 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông ở mức 41.700 đồng/kg.

Tuy nhiên, đến hôm nay (22/2), giá cà phê trong nước lại sụt giảm 400 đồng/kg sau khi đã tăng nhẹ 100 đồng/kg vào hôm qua. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận mức giá thấp nhất là 40.500 đồng/kg. Nhỉnh hơn là tỉnh Đắk Nông với mức 40.900 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt được điều chỉnh xuống mức 41.000 đồng/kg và 41.100 đồng/kg.

Tại hai sàn giao dịch London và New York, mức giao dịch cũng đồng loạt giảm theo ghi nhận trong phiên sáng nay. Ghi nhận vào giờ đóng cửa thị trường đầu tuần (ngày 21/2), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 15 USD (0,66%), giao dịch tại 2.256 USD/tấn. Giá Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 21 USD (0,93%), giao dịch tại 2.234 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Thị trường cà phê New York nghỉ Lễ, giá đóng cửa vẫn giữ nguyên so với giá đóng cửa cuối trước. Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm mạnh 4,65 Cent (1,86%), giao dịch tại 246,00 Cent/lb. Trong khi, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 4,45 Cent (1,79%), giao dịch tại 244,70 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Hai luồng ý kiến trái chiều về sản lượng cà phê Việt Nam

Nguồn cung cà phê robusta được bổ sung khi nhà sản xuất Việt Nam vào vụ thu hoạch mới. Bên cạnh đó, người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mùa 2022/2023, khoảng 1/3 sản lượng (1,2 triệu tấn) để giao từ tháng 4/2022 trở đi đã khiến giá cà phê vọt lên rồi lại lao xuống như hiện nay. Thực tế, từ hồi giữa tháng 1, nguồn cung cà phê trong nước được bổ sung đã khiến giá cà phê nội địa và thế giới chịu áp lực.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 01/2022 đạt 163,3 nghìn tấn, trị giá 370,57 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với tháng 12/2021, nhưng tăng 1,4% về lượng và tăng 32,1% về trị giá so với tháng 01/2021.

Tháng 01/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.269 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12/2021 và tăng 29,9% so với tháng 01/2021. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang một số thị trường chính tăng so với tháng 12/2021, gồm: Ý (tăng 7,8%); Nhật Bản (tăng 9,2%); Hoa Kỳ (tăng 10,4%); Philippines (tăng 5,4%); Hàn Quốc (tăng 0,4%). So với tháng 01/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang tất cả các thị trường chính đều tăng mạnh.

Tháng 01/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng mạnh so với tháng 12/2021, gồm: Đức, Bỉ, Ý, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Philippines. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường giảm, như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Angieria, Malaysia, Trung Quốc. So với tháng 01/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Hiện Việt Nam đang bước vào vụ mới do đó nguồn cung dồi dào hơn. Xét trong dài hạn, hiện đang có 2 luồng ý kiến trái chiều xoay quanh dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2021 – 2022.

Theo đó, sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2021-2022 được Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sẽ phục hồi và tăng 2,1 triệu bao so với niên vụ trước lên 31,1 triệu bao (khoảng hơn 1,86 triệu tấn) sau đợt khô hạn nghiêm trọng trong niên vụ trước.

Với cà phê Robusta chiếm hơn 95% tổng sản lượng và giá có xu hướng tăng cao hơn trong 12 tháng qua, người trồng cà phê đã có động lực để tăng năng suất bằng cách sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho tưới tiêu cây cà phê trong mùa khô, thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3.

Trong khi đó, Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) cho rằng sản lượng cà phê Việt Nam năm 2022 sẽ thấp hơn (chỉ đạt khoảng 1,62 triệu tấn) do năng suất thấp, vỏ quả đẹp nhưng không có nhân bên trong hoặc nhân rất bé, người dân không có tiền để đầu tư chăm sóc vườn cây...