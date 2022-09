Giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh trong ngắn hạn

Giá cà phê hôm nay (17/9) tiếp tục giảm 100 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Trên các sàn giao dịch kỳ hạn, giá cà phê Arabica và Robusta giảm 0,5% đến hơn 1% trong phiên sáng nay.

Giá cà phê hôm nay 17/9: Nối dài đà giảm, mức thấp nhất dưới 47.000 đồng/kg

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com sáng nay, giá cà phê tiếp tục được điều chỉnh giảm 100 đồng/kg. Ghi nhận cho thấy, các tỉnh trọng điểm trong nước đang thu mua cà phê với khoảng giá 46.900 - 47.500 đồng/kg. Sau khi giảm 100 đồng/kg, Lâm Đồng đang là địa phương có mức giá thấp nhất với 46.900 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông giảm 100 đồng/kg xuống chung mức 47.400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng giảm 100 đồng/kg xuống mức 47.500 đồng/kg - cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt đi xuống. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2022 được ghi nhận tại mức 2.186 USD/tấn sau khi giảm 1,09% (tương đương 24 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 9/2022 tại New York đạt mức 218,05 US cent/pound, giảm 0,5% (tương đương 1,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giá cà phê Robusta kéo dài xu hướng tiêu cực, còn đà tăng của Arabica chững lại sau Báo cáo tồn kho tháng 8 của Hiệp hội Cà phê Bắc Mỹ (GCA). Theo đó, tồn kho trong tháng 8 tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này cũng phần nào ảnh hưởng đến hướng đi của giá cà phê 2 sàn trong phiên cuối tuần.

Một số chỉ số kinh tế Mỹ vừa công bố như doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ... đã giúp đồng USD tăng nhẹ, khiến dòng tiền lập tức thoát khỏi một số hàng hóa và vàng, cà phê Robusta cũng bị ảnh hưởng khi tăng giá tốt đầu phiên nhưng cuối phiên đảo chiều giảm.

Theo phân tích kỹ thuật, động lượng giảm vẫn còn với cà phê Robusta với vùng giá hỗ trợ gần là 2.200. Nếu thủng vùng hỗ trợ 2.180-2.200 có thể kích hoạt nhịp giảm mạnh về vùng 2.140-2.150. Ngược lại khi giá tăng trở lại và duy trì trên vùng 2.260-2.280 có thể ngắt được xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.

Dự báo về những đợt mưa vào tuần tới tại các vùng trồng cà phê Brazil góp phần hỗ trợ giá cà phê Arabica. Ngoài ra tồn kho cà phê đạt chuẩn sàn New York tính tới 13/09 giảm còn 585.215 bao. Các thông tin trên đã giúp Arabica thoát khỏi đà giảm giá chung bị ảnh hưởng bởi đồng USD mạnh lên.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số kỹ thuật đều cho tín hiệu giá vẫn còn động lượng giảm. Giá cần tăng phục hồi lại duy trì trên vùng 225 mới tạm thời ngắt được xu hướng giảm này.

Trên sàn giao dịch quốc tế, chốt phiên giao dịch ngày 16/9, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London, kỳ hạn giao tháng 11/2022 giảm 24 USD (0,08%), giao dịch tại 2.202 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 1/2023 giảm 25 USD (1,13%), giao dịch tại 2.189 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York điều chỉnh tăng, kỳ hạn giao tháng 12/2022 tăng 1,30 Cent (0,60%), giao dịch tại 215,1 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2023 tăng 1,45 Cent/lb (0,69%), giao dịch tại 209,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Trước đó, những ngày đầu tháng 9/2022, thị trường cà phê toàn cầu đón nhận thông tin không mấy tính cực. Lạm phát tăng cao, mối lo ngại về suy thoái kinh tế tại khu vực Eurozone và áp lực bán hàng vụ mới của Brazil khiến giá cà phê thế giới giảm trở lại.

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê năm 2022 của nước này ước đạt 53,7 triệu bao loại 60 kg, tăng 0,9% so với dự báo trước đó và tăng 9,6% so với năm 2021. Sự gia tăng nhẹ so với dự báo hồi tháng 8 là do dự báo sản lượng cà phê Conilon Robusta cao hơn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/9/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 11/2022, tháng 1/2023 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 0,5%, 0,1%, 0,2% và 0,6% so với ngày 29/8/2022, xuống còn lần lượt 2.269 USD/tấn, 2.276 USD/tấn, 2.255 USD/tấn và 2.218 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/9/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2022 và tháng 12/2022 cùng giảm 6,7% so với ngày 29/8/2022, xuống còn lần lượt 225,85 Uscent/ lb và 222,2 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 3/2023 và tháng 5/2023 cùng giảm 6,5% so với ngày 29/8/2022, xuống còn lần lượt 216,7 Uscent/lb và 213,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/9/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2022, tháng 12/2022 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 4,5%, 4,0% và 3,7% so với ngày 29/8/2022, xuống còn lần lượt 274 Uscent/lb; 272,75 Uscent/lb và 275,1 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.310 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn (tương đương mức giảm 1,0%) so với ngày 29/8/2022.

Tồn kho cà phê của Việt Nam đang giảm dần, hy vọng giá sẽ sớm đảo chiều

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục giữ nguyên dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng thời tiêu thụ dự báo tăng 3,3% lên mức 170,3 triệu bao. Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021 - 2022.

Báo cáo tồn kho sàn ICE tiếp tục giảm và thời tiết khô hạn ở các vùng trồng cà phê Brazil. Tại Việt Nam, các kho dự trữ cà phê Robusta trong tháng 8 chỉ còn khoảng 200.000 tấn, các doanh nghiệp xuất khẩu không muốn đưa cà phê về kho ICE – Europe đăng ký đấu giá vì chi phí logistics cao. Tính đến ngày 22/8, tồn kho cà phê Robusta trên sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm thêm 1.700 tấn (giảm 1,73%) so với tuần trước, xuống còn 96.480 tấn (khoảng 1,6 triệu bao loại 60 kg).

Theo khảo sát, dự trữ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ giảm một nửa vào cuối tháng 9 so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Brazil tăng 1,8 triệu bao lên 58,1 triệu bao nhờ sản lượng Arabica cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, sản lượng của Honduras điều chỉnh giảm 1,4 triệu bao do ảnh hưởng của bệnh gỉ sắt ở lá. Sản lượng của Colombia cũng giảm 800.000 bao do thời tiết mưa nhiều và thiếu nắng làm giảm sản lượng. Ngoài ra, sản lượng của Bờ Biền Ngà cũng được cắt giảm 670.000 bao do sản lượng thấp hơn.

Theo báo cáo, hiện Brazil mới thu hoạch khoảng 48% vụ mùa, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 58% vào cùng thời điểm do thiếu hụt nhân công thu hái và thời tiết không thuận lợi cho việc phơi sấy. Các nhà dự báo cho rằng sản lượng cà phê Brazil năm nay sẽ không đạt mức dự báo 61,1 triệu bao do hệ quả của những đợt sương giá và khô hạn năm ngoái.

Cùng với tồn kho ở mức thấp, xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm càng làm gia tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung. Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 đạt 10,1 triệu bao (loại 60 kg/bao), giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế trong 10 tháng đầu niên vụ 2021-2022 (tháng 10/2021 đến tháng 7/2022), xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 0,3% so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống còn 108,8 triệu bao. Nhìn chung xuất khẩu giảm ở hầu khắp các khu vực ngoại trừ châu Á và châu Đại Dương.

Riêng Việt Nam, nước xuất khẩu lớn thứ 2 và là nhà cung cấp Robusta lớn nhất thế giới đã xuất khẩu gần 2 triệu bao cà phê trong tháng 7, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu niên vụ 2021-2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn tăng mạnh 17,9% lên 24,7 triệu bao.

Mới đây, Cục Xuất nhập khẩu dự báo đà giảm của giá cà phê thế giới sẽ khó kéo dài. Lo ngại nguồn cung thiếu hụt sẽ hỗ trợ giá cà phê tăng trong dài hạn. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại châu Á đã dịu bớt, trong khi giá dầu thô giảm về dưới mức 100 USD/thùng khiến giới đầu cơ dịch chuyển dòng vốn sang các hàng hóa phái sinh khác giúp giá cà phê hưởng lợi.

Dự trữ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ giảm một nửa vào cuối tháng 9 so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng cà phê của Việt Nam cũng dự kiến sẽ giảm 6% xuống còn 1,72 triệu tấn trong giai đoạn 2022/2023. Trong khi đó, sản lượng cà phê Brazil năm nay sẽ không đạt mức dự báo 61,1 triệu bao do hệ quả của những đợt sương giá và khô hạn năm ngoái. Thị trường cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt nguồn cung bởi tình hình thời tiết khô hạn tại Brazil gây ảnh hưởng đến sản lượng. Còn tại Colombia, nước này cũng đang chật vật trong việc phục hồi các vườn các phê sau đợt tàn phá của những con mưa lớn. Trong khi đó, Honduras, Guatemala và Nicaragua đang cạn kiệt nguồn cung từ niên vụ 2021 - 2022. Với Costa Rica, niên vụ cà phê tiếp theo cũng được dự báo sẽ khó khăn. Đồng thời, tình hình hạn hán cũng ảnh hưởng tới sản lượng cà phê Robusta của Uganda.

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, sản lượng cà phê năm 2022 của ta sẽ thấp hơn năm 2021 do năng suất thấp. Sản lượng cà phê niên vụ 2021-2022 đạt 1,5 triệu tấn (hơn 95% sản lượng là cà phê Robusta), thấp hơn so với 1,62 triệu tấn trong niên vụ 2020-2021. Tồn kho cà phê của Việt Nam đang giảm dần và đây là dấu hiệu cho thấy giá mặt hàng này trên toàn cầu khó có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới. Theo ước tính của một số thương nhân, tồn kho tính đến cuối tháng 9 có thể chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam cũng được dự đoán sẽ giảm khoảng 6% trong niên vụ 2022 - 2023 xuống 1,72 triệu tấn.

Hàng tồn kho tại Việt Nam giảm mạnh do lượng cà phê xuất khẩu trong trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê với giá trị thu về 2,8 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng Cục Hải quan. Việc gia tăng xuất khẩu còn được hỗ trợ bởi nguồn cung container và tàu được cải thiện. Tuy nhiên, đà tăng xuất khẩu được cho là kho có thể duy trì do lượng hàng dự trữ ngày càng thu hẹp. Mới đây, Citigroup cũng đã cắt giảm dự báo vụ mùa của Việt Nam lần lượt là 1 triệu và 2 triệu bao cho niên vụ 2021-2022 và 2022-2023, do các cuộc khảo sát cho thấy sự phát triển của cà phê bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu phân bón trong năm nay. USDA dự báo sản cà phê của Việt Nam đạt 30,9 triệu bao, giảm 700.000 bao so với vụ thu hoạch kỷ lục của năm ngoái. Diện tích canh tác được dự báo không thay đổi so với năm trước, với hơn 95% tổng sản lượng vẫn là Robusta.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê với giá trị thu về 2,8 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian qua, ngành cà phê đặt kỳ vọng mang về 4 tỷ USD từ xuất khẩu trong năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại vấn đề lớn nhất cản trở tham vọng xuất khẩu 4 tỷ USD của ngành cà phê là nguồn cung đang cạn dần sau khi tăng mạnh trong những tháng đầu năm. Thực tế cho thấy, khối lượng cà phê xuất khẩu đã liên tục giảm từ đầu quý III đến nay. Trong tháng 8 lượng cà phê xuất khẩu đã giảm 4% so với cùng kỳ, xuống còn 112.531 tấn; trước đó xuất khẩu trong tháng 7 cũng chỉ đạt 113.852 tấn, giảm 6,8%.

Trước tình hình nguồn cạn kiệt, các chuyên gia cho rằng giá cà phê Robusta sẽ khó duy trì đà giảm mạnh. Một số doanh nghiệp cà phê lo ngại tình trạng thiếu hụt hàng sẽ kéo dài đến tháng 11. Lượng hàng nằm trong tay người dân có thể chỉ khoảng 2% sảng lượng hàng năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 13%. Những năm qua giá cà phê thấp khiến người dân giảm diện tích cây trồng này và chuyển sang trồng trái cây có lợi nhuận cao hơn. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng của niên 2022 - 2023. Cà phê Robusta, nguyên liệu chính để sản xuất cà phê hoà tan hoặc phối trộn với hạt cà phê Arabica để pha espresso. Thông thường, giá cà phê Robusta rẻ hơn rất nhiều so với Arabica, do đó trong bối cảnh lạm phát tăng cao như hiện nay, nhu cầu cà phê Robusta sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên, những biến số từ căng thẳng Nga – Ukraine, lạm phát nhiều nước tăng cao, các ngân hàng trung ương nâng lãi suất là những biến số có thể tác động xấu đến tình hình tiêu thụ cà phê trong thời gian tới.