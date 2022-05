Giá cao su hôm nay 11/5 tiếp đà tăng gần 1% toàn thị trường châu Á. Trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh thành biến động nhẹ.

Giá cao su hôm nay 11/5: Tiếp đà tăng với mức điều chỉnh gần 1%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 6/2022 ghi nhận mức 246,4 yen/kg, tăng 1,22% (tương đương 3 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 17 giờ 24 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh lên mức 12.410 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,36% (tương đương 45 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Giá cao su hôm nay 11/5: Biến động tăng gần 1% toàn thị trường

Cập nhật lúc: 11/05/2022 lúc 17:24:02

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay tăng nhẹ trở lại sau một phiên giảm, do giá dầu thô cùng chỉ số Nikkei suy yếu bởi việc tiếp tục phong toả tại Trung Quốc làm dấy lên lo lắng về triển vọng nhu cầu cao su giảm.

Trong quý I/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước giữ ổn định ở mức 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Tại Gia Lai giá thu mua ở mức 310-320 đồng/độ TSC.

Trong tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh thành biến động nhẹ. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức 335-345 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 350 đồng/ độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.

Trong quý I/2022, cao su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm tới 87,8% tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước. Quý I/2022, xuất khẩu cao su sang khu vực châu Á đạt 356,51 nghìn tấn, trị giá 628,18 triệu USD, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 7,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý I/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao su của Việt Nam với 280,23 nghìn tấn, trị giá 483,2 triệu USD, giảm 3,3% về lượng, nhưng tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 67,5% trong tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 28,76 nghìn tấn, trị giá 52,54 triệu USD, tăng 40,7% về lượng và tăng 41,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 7,3% trong tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước.

Năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su đứng thứ hai thế giới, đạt 11,35 tỷ USD, tăng 3,7% so với năm 2021. Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 2 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 17,7% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, tăng so với mức 16,3% của năm 2020.

Năm 2022, dự báo nhập khẩu cao su của Trung Quốc vẫn ở mức cao, nhưng sẽ khó tăng đột biến do Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong quý I/2022 đạt 3,58 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 621,77 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc, giảm so với mức 19,2% của cùng kỳ năm 2021.