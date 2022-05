Giá cao su hôm nay 6/5: Bất ngờ quay ngoắt giảm đỏ toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 6/5 quay đầu giảm mạnh tại châu Á. Trong 4 tháng đầu năm 2022, giá cao su trên thị trường châu Á biến động không đồng nhất, giá tại thị trường Nhật Bản và Thái Lan có xu hướng tăng, giá tại Trung Quốc giảm.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2022 ghi nhận mức 247,8 yen/kg, giảm 0,4% (tương đương 1 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h48 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh xuống mức 12.520 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,79% (tương đương 100 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó. Các kỳ hạn tháng 6, 7, 8, 9 đều có mức giảm mạnh từ 105-125 nhân dân tệ.

Cập nhật lúc: 06/05/2022 lúc 13:48:01

Trong quý I/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á biến động mạnh. Giá có xu hướng tăng mạnh kể từ cuối tháng 01/2022 nhờ nhu cầu tăng cao trên thị trường thế giới. Sau đó giá cao su giảm trở lại trong nửa đầu tháng 3/2022 do lo ngại xung đột giữa Nga với Ukraine.

Tuy nhiên, mưa lớn tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ cao su, khiến nguồn nguyên liệu thô thắt chặt và đẩy giá cao su tăng mạnh trong 15 ngày cuối tháng 3/2022, và tiếp tục tăng trong 15 ngày đầu tháng 4/2022; đến cuối tháng 4/2022 giá giảm mạnh trở lại.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản giá cao su có xu hướng tăng mạnh trong 15 ngày đầu tháng 4/2022, sau đó quay đầu giảm mạnh. Ngày 28/4/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 giao dịch ở mức 247 Yên/kg (tương đương 1,89 USD/kg), giảm 4,5% so với cuối tháng 3/2022, nhưng vẫn tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần theo xu hướng giảm của thị trường Thượng Hải và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do dịch Covid-19.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giảm mạnh. Ngày 28/4/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 ở mức 12.395 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,87 USD/kg), giảm 9,6% so với cuối tháng 3/2022 và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2021. Do dịch Covid-19 bùng phát nên Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa nhiều tỉnh, thành phố, khiến việc tiêu thụ lốp xe bị chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với cao su.

Tại Thái Lan, giá cao su biến động mạnh, sau khi tăng lên mức 73,4 Baht/kg vào ngày 05/4/2022, giá có xu hướng giảm trở lại. Ngày 28/4/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 67,7 Baht/kg (tương đương 1,96 USD/kg), giảm 2,3% so với cuối tháng 3/2022, nhưng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý II/2022, ngành cao su toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao khi nhu cầu từ các thị trường lớn tăng, trong khi nguồn cung giảm và giá dầu thô tăng cao. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể bị tác động bởi thiếu chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, khủng hoảng địa chính trị, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Trong quý I/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước giữ ổn định ở mức 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Tại Gia Lai giá thu mua ở mức 310-320 đồng/độ TSC.

Trong tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh thành biến động nhẹ. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức 335-345 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 350 đồng/ độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.