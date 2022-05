Giá cao su hôm nay 9/5: Giá cao su còn giảm đến bao giờ?

Giá cao su hôm nay 9/5 tiếp tục giảm rất mạnh ở thị trường Thượng Hải trong khi vẫn giảm nhẹ ở sàn Nhật Bản. Trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh thành biến động nhẹ.

Giá cao su hôm nay 7/5: Đồng loạt giảm tại Nhật Bản và Thượng Hải

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 6/2022 ghi nhận mức 247,5 yen/kg, giảm 0,12% (tương đương 0,3 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 17 giờ 54 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh xuống mức 12.130 nhân dân tệ/tấn, giảm mạnh 3,5% (tương đương 440 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 09/05/2022 lúc 17:54:01

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm theo đà suy yếu của thị trường Thượng Hải.

Dữ liệu cho thấy, giá tiêu dùng cốt lõi ở Tokyo có thể tăng tốc độ nhanh nhất trong 7 năm vào tháng 4/2022, gần chạm mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong một dấu hiệu của tác động ngày càng lớn của lạm phát hàng hoá toàn cầu đã ảnh hưởng lên tâm lý.

Chỉ số giá tiêu dùng cốt cõi (CPI) của Tokyo được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng giá cả của Nhật Bản, đã tăng 1,9% trong tháng 4/2022 so với cùng tháng năm ngoái.

Các nhà phân tích nhận định, sự gia tăng lạm phát chủ yếu là do chi phí thực phẩm và tác động của việc cắt giảm phí điện thoại di động trong quá khứ.

Dữ liệu cũng cho thấy du khách Trung Quốc đã chi tiêu ít hơn 43% trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế kéo dài 5 ngày so với năm trước, do các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 thắt chặt đang mở rộng khắp cả nước ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Nhà cung cấp phụ tùng ôtô Aptiv Plc APTV.N cảnh báo thu nhập quý hiện tại bị ảnh hưởng, cùng với các đối thủ đánh dấu sự sụt giảm trong sản xuất ô tô. Nguyên nhân do phong toả nhiều tỉnh, thành phố để ngăn chặn đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc – một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, khiến việc tiêu thụ lốp xe bị chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với cao su.

Trong quý I/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước giữ ổn định ở mức 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Tại Gia Lai giá thu mua ở mức 310-320 đồng/độ TSC.

Trong tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh thành biến động nhẹ. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức 335-345 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 350 đồng/ độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.

Các thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, thị phần của Việt Nam là bao nhiêu?

Theo số liệu thống kê của ITC, năm 2021, nhập khẩu cao su của 5 thị trường lớn đều tăng so với năm 2020. Trong đó tăng mạnh nhất là các thị trường: Malaysia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, EU, Trung Quốc… Nhập khẩu cao su từ Việt Nam của các thị trường này đều tăng trưởng tốt so với năm 2020 (trừ Malaysia giảm nhập khẩu từ Việt Nam). Tuy nhiên, ngoài Trung Quốc thì thị phần cao su của Việt Nam tại các thị trường này vẫn ở mức thấp.

EU: Năm 2021, EU là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, đạt 13,73 tỷ USD, tăng 40,5% so với năm 2020. Trong đó, EU nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 206,86 triệu USD, tăng 84,4% so với năm 2020, thị phần cao su Việt Nam chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU trong năm 2021, tăng so với mức 1,1% của năm 2020.

Tại EU, ngành công nghiệp sản xuất, tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ (sản xuất máy bay, ô tô, xe máy, thiết bị, máy móc cho ngành chế tạo, y tế, hàng tiêu dùng), nhu cầu tiêu thụ của EU đối với cao su và các sản phẩm từ cao su rất lớn, đặc biệt là các chủng loại cao su cao cấp (SVRCV) và chủng loại SVR10, SVR20.

Dự báo thời gian tới xuất khẩu các mặt hàng này tới thị trường EU sẽ tiếp tục tăng. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường EU, ngành cao su cần hướng tới mục tiêu sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn của FSC.

Trung Quốc: Năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su đứng thứ hai thế giới, đạt 11,35 tỷ USD, tăng 3,7% so với năm 2021. Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 2 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 17,7% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, tăng so với mức 16,3% của năm 2020. Năm 2022, dự báo nhập khẩu cao su của Trung Quốc vẫn ở mức cao, nhưng sẽ khó tăng đột biến do Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong quý I/2022 đạt 3,58 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 621,77 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần cao su Việt Nam chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc, giảm so với mức 19,2% của cùng kỳ năm 2021.

Hoa Kỳ: Năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ 3 thế giới về nhập khẩu cao su, đạt 4,55 tỷ USD, tăng 49,8% so với năm 2020. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 84,28 triệu USD, tăng 114,1% so với năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 1,9% trong tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ trong năm 2021, tăng so với mức 1,3% của năm 2020.

Kinh tế Hoa Kỳ đang dần hồi phục, nhu cầu cao su của Hoa Kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2022. Trong 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ đạt 751,32 triệu USD, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ từ Việt Nam đạt 11,04 triệu USD, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 1,5% trong tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ, giảm so với mức 2,8% của cùng kỳ năm 2021.