Giá cao su hôm nay 13/1: Giá cao su tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay 13/1 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 13/1 tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay 13/1 tăng giảm trái chiều toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 206 yen/kg, giảm 1,62%, giảm 3,4 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 giảm 1,56%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,97%; kỳ hạn tháng 4/2023 giảm 0,76%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 1,33%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 13.600 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,97%, tăng 130 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng trở lại ở các kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và ở kỳ hạn cao su tháng 6/2023 cũng tăng 0,58% và 0,35%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 13/01/2023 lúc 11:54:01

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 13/01/2023 lúc 11:54:01

Thị trường kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc sẽ mở ra và tương tự như giá các hàng hóa khác. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của chỉ số USD cũng hỗ trợ giá cao su Thượng Hải.

Báo cáo từ Hiệp hội Cao su Quốc tế cho biết, sản lượng cao su từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã giảm so với năm trước do bệnh hại trên lá, thời tiết bất lợi, nhiệt độ khí hậu tăng không thuận lợi cho mùa khai thác. Ngoài ra, đầu vào phân bón thấp do giá cao hơn cũng đã dẫn đến sự suy giảm năng suất. Hiện tại là mùa cao điểm khai thác đối với thị trường Ấn Độ, kéo dài cho đến tháng 2.

Năm 2022, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, giá mủ cao su tăng cao trong 6 tháng đầu năm, sau đó giảm trở lại và giá xuống mức thấp trong tháng 11/2022.

Trong tháng 12/2022, giá thu mua mủ cao su tại Bình Phước tăng, trong khi giá tại Bình Dương và Gia Lai ổn định. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 275-285 đồng/TSC, tăng 13 đồng/ TSC so với cuối tháng 11/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa ổn định ở mức 271-275 đồng/TSC; Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230- 240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 11/2022.