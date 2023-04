Giá cao su hôm nay 14/4 tăng toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 14/4 tăng trên toàn thị trường. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 4/2023 ghi nhận mức 200 yen/kg, tăng 0,4%, tăng 0,8 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn cao su tháng 6/2023; kỳ hạn tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 đều tăng.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2023 đứng ở mức 11.510 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,52%, tăng 60 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 5/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 6/2023 cũng tăng 0,04%.

Từ đầu tháng 4/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng giảm so với cuối tháng trước do lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu. Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi tăng lên mức 205,6 yen/kg vào ngày 05/4/2023, giá giảm trở lại trong các phiên gần đây. Ngày 10/4/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 198,9 yen/kg (tương đương 1,5 USD/kg), giảm 3% so với cuối tháng 3/2023 và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 cũng trong xu hướng giảm. Ngày 10/4/2023 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.420 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,66 USD/kg), giảm 3,6% so với cuối tháng 3/2023 và giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, sau khi tăng lên 53,07 Baht/kg vào ngày 04/4/2023, giá cao su đã giảm trở lại. Ngày 10/4/2023, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 52,57 Baht/kg (tương đương 1,53 USD/kg), giảm 0,1% so với cuối tháng 3/2023 và giảm 27,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu tháng 4/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ổn định so với cuối tháng 3/2023, tiếp tục duy trì quanh mức 225-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286-288 đồng/TSC. Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 225-230 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 3/2023.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đặt mục tiêu sản lượng khai thác cao su năm 2023 đạt khoảng 425.000 tấn, thu mua là 80.115 tấn, tiêu thụ 507.985 tấn mủ cao su. Với sự suy giảm giá bán mủ cao su, hiện nay chỉ đạt mức giá bình quân khoảng 33 triệu đồng/tấn (giảm 6 - 6,5 triệu/tấn so với cùng kỳ năm trước) nên kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn có sự suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu được 115,9 nghìn tấn cao su, trị giá 163,92 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với tháng 02/2023; So với tháng 3/2022 tăng 3,1% về lượng, nhưng giảm 19% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt 381,78 nghìn tấn, trị giá 531,3 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.