Giá cao su hôm nay 16/5 tăng đều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su phục hồi vững ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 16/5: Giá cao su kỳ hạn vẫn đà tăng

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 ghi nhận mức 205,6 yen/kg, tăng 0,88%, tăng 1,8 yen/kg.

Kỳ hạn cao su tháng 6/2023 tăng 0,53%; kỳ hạn cao su tháng 7/2023 tăng 0,73%; kỳ hạn tháng 8/2023 tăng 0,14% và cao su kỳ hạn tháng 9/2023 giảm nhẹ 0,62%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 12.070 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,33%, tăng 40 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều tăng gần 1%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 16/05/2023 lúc 13:00:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 16/5: Giá cao su phục hồi vững

Trong 10 ngày đầu tháng 5/2023, giá cao su tại Nhật Bản và Thái Lan giảm, trong khi tại Thượng Hải tăng, cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su giảm do lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường. Ngày 10/5/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 203,2 yen/kg (tương đương 1,5 USD/ kg), giảm 1,4% so với cuối tháng 4/2023 và giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), ngày 10/5/2023 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 11.905 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,71 USD/kg), tăng 2,4% so với cuối tháng 4/2023, nhưng vẫn giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, sau khi giảm xuống mức 52 Baht/kg (ngày 04/5/2023), giá tăng nhẹ trở lại. Ngày 09/5/2023, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 52,86 Baht/kg (tương đương 1,57 USD/kg), giảm 0,8% so với cuối tháng 4/2023 và giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2022

Trong tháng 4/2023, năng suất cao su giảm đáng kể ở nhiều khu vực do ảnh hưởng của bệnh rụng lá và bất lợi về thời tiết. Sản lượng ở các nước sản xuất chính gồm Malaysia, Thái Lan và Indonesia được dự báo thấp hơn do sự lây lan của bệnh rụng lá và điều kiện thời tiết bất lợi. Dữ liệu gần đây cho thấy sản lượng cao su tự nhiên của Mlaysia trong quý I/2023 đã giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục ổn định. Giá mủ nước tại Bình Phước, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Nai, Quảng Trị đang được thu mua trong khoảng 225 - 270 đồng/TSC. Trong đó, Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 255 đồng/TSC; Công ty cao su Đồng Phú thu mua tại mức 259 đồng/TSC; Công ty cao su Bình Long thu mua với mức 269 đồng/TSC.