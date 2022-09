Giá cao su hôm nay 20/9: Giá cao su kỳ hạn đảo chiều tăng mạnh hôm nay tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su ngày 20/9, giá cao su hôm nay đảo chiều tăng mạnh tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2022 ghi nhận mức 218,0 yen/kg, tăng 1,68%, tăng 3,6 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 10, 11, 12 và tháng 1/2023 đều ghi nhận mức tăng khá mạnh.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 12.020 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,18%, tăng 140 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở các kỳ hạn tháng 11, tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức tăng trên 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 20/09/2022 lúc 14:00:01

Đầu tháng 9/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố có xu hướng giảm so với cuối tháng trước. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 265-275 đồng/TSC, giảm 10 đồng/TSC so với cuối tháng 8/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa ở mức 280-282 đồng/TSC, giảm 13 đồng/TSC so với cuối tháng 8/2022. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 260-270 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với cuối tháng 8/2022.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 6 tháng đầu năm 2022, Brazil nhập khẩu 294,77 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 647,09 triệu USD, giảm 1,3% về lượng, nhưng tăng 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Thái Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Ba Lan và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Brazil. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 9 cho Brazil với 8,03 nghìn tấn, trị giá 13,06 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Brazil chiếm 2,73%, cao hơn so với mức 2,19% của 6 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tổng nhập khẩu cao su giảm, nhưng Brazil vẫn đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ các thị trường như: Thái Lan, Indonesia, Ba Lan, Argentina, Mehico, Bờ Biển Ngà, Việt Nam…; trong khi giảm nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Nga, Malaysia, Séc, Đức...

Nguồn: ITC

Về chủng loại nhập khẩu: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Brazil nhập khẩu 125,27 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 235,7 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan, Indonesia, Bờ Biển Ngà, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Brazil trong 6 tháng đầu năm 2022, trừ Malaysia thì nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng trưởng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Brazil, với 8,03 nghìn tấn, trị giá 16,06 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Brazil chiếm 6,4%, cao hơn so với mức 5,8% của 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Brazil nhập khẩu 154,62 nghìn tấn cao su tổng hợp (HS: 4002), trị giá 370,01 triệu USD, giảm 9,3% về lượng, nhưng tăng 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Brazil trong 6 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hoa Kỳ, Ba Lan, Argentina, Mehico tăng mạnh; trong khi thị phần của Nga, Đức giảm. Theo số liệu của ITC, Việt Nam chưa tham gia cung cấp cao su tổng hợp cho Brazil trong 6 tháng đầu năm 2022.