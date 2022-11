Giá cao su hôm nay 23/11: Giá cao su tiếp tục tăng mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 23/11 tiếp tục tăng mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su hôm nay 23/11: Giá cao su tiếp tục tăng mạnh

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2022 ghi nhận mức 215,3 yen/kg, tăng 0,84%, tăng 1,8 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 12/2022, cao su kỳ hạn tháng 1/2023, kỳ hạn tháng 2/2023, kỳ hạn tháng 3/2023 đều tăng trở lại từ hơn 1% đến hơn 2%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.795 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,87%, tăng 110 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 23/11/2022 lúc 15:18:01

Đầu tháng 11/2022, giá cao su tại Thái Lan giảm, trong khi giá tại Nhật Bản và Thượng Hải tăng khi các nhà đầu tư kỳ vọng Trung Quốc mở cửa trở lại, bất chấp chính phủ nước này tái khẳng định chính sách phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng nhẹ trở lại. Ngày 08/11/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 216 yen/kg (tương đương 1,47 USD/kg), tăng 0,1% so với cuối tháng 10/2022 và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 11/2022 đến nay. Ngày 08/11/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.745 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,62 USD/ kg), tăng 8,6% so với cuối tháng 10/2022, nhưng giảm 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su có xu hướng giảm kể từ đầu tháng 11/2022. Ngày 08/11/2022, giá cao su RSS3 giao dịch ở mức 50,8 Baht/kg (tương đương 1,36 USD/kg), giảm 2,3% so với cuối tháng 10/2022 và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu tháng 11/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước vẫn ở mức thấp. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 265-275 đồng/TSC, tăng 5 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa giữ ở mức 271-275 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 10/2022.