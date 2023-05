Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, khó phục hồi trong ngắn hạn

Giá cao su hôm nay 23/5 trái chiều, có xu hướng khó phục hồi nhanh trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, giảm ở Trung Quốc

Giá cao su hôm nay 23/5 trái chiều, có xu hướng khó phục hồi nhanh trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 ghi nhận mức 206,0 yen/kg, tăng 0,05%, tăng 0,1 yen/kg.

Kỳ hạn cao su tháng 6/2023 giảm 0,24%; kỳ hạn cao su tháng 7/2023 tăng 0,05%; kỳ hạn tháng 8/2023 tăng 0,05% và cao su kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 0,53%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2023 đứng ở mức 11.875 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,5%, giảm 60 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải kỳ hạn tháng 7/2023 giảm; kỳ hạn cao su tháng 8/2023 giảm, kỳ hạn cao su tháng 9/2023 giảm; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 10/2023 cũng giảm dưới 1%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 23/05/2023 lúc 13:06:01 (delay 10 phút)

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 23/05/2023 lúc 13:06:01 (delay 10 phút)

Trong 10 ngày giữa tháng 5/2023, giá cao su tại thị trường châu Á có xu hướng tăng so với 10 ngày trước đó.

Cụ thể:Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su phục hồi mạnh trở lại kể từ ngày 15/5/2023 sau khi có xu hướng giảm kể từ cuối tháng 4/2023. Chốt phiên giao dịch ngày 18/5/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần tăng lên mức 208,9 yen/kg (tương đương 1,51 USD/kg), tăng 3,3% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản tăng do đồng nội tệ yếu đi khiến các tài sản tính bằng đồng yen trở nên hợp lý hơn khi mua bằng các tiền tệ khác.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su cũng có xu hướng tăng nhẹ so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/5/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.975 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,7 USD/tấn), tăng 0,6% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su biến động thất thường. Ngày 18/5/2023 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 52,79 Baht/kg (tương đương 1,54 USD/kg), giảm 0,1% so với 10 ngày trước đó và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) đã công bố báo cáo thống kê thị trường cao su tự nhiên toàn cầu tháng 4/2023. Theo đó, trong tháng 4/2023, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt 896 nghìn tấn, tăng 1,5% so với tháng 4/2022. Trong khi đó, nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu tăng 2,5% so với tháng 4/2022 lên 1,241 triệu tấn. Do đó, thị trường toàn cầu thiếu hụt khoảng 345 nghìn tấn cao su tự nhiên trong tháng 4/2023. ANRPC dự báo, năm 2023 nguồn cung cao su toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu.

Trong 10 ngày giữa tháng 5/2023, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước vẫn giữ ổn định, giá mủ cao su tiếp tục duy trì quanh mức 225-280 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 278-280 đồng/TSC. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 225-235 đồng/TSC.