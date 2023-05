Giá cao su hôm nay 31/5: Đà giảm giá cao su vẫn chưa dừng

Giá cao su hôm nay 31/5 vẫn giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ hồi phục nhẹ ở 1 kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 31/5: Giá cao su vẫn giảm ở cả hai sàn

Giá cao su hôm nay 31/5 vẫn giảm toàn thị trường. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 6/2023 ghi nhận mức 202,6 yen/kg, giảm 0,3%, giảm 0,6 yen/kg.

Kỳ hạn cao su tháng 7/2023 tăng 0,1%; kỳ hạn cao su tháng 8/2023 giảm 0,39%; kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 0,97% và cao su kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 0,82%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2023 đứng ở mức 11.525 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,28%, giảm 150 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 1,15%; kỳ hạn cao su tháng 8/2023 giảm, kỳ hạn cao su tháng 9/2023 giảm; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 10/2023 cũng giảm 1,17%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 31/05/2023 lúc 12:54:01 (delay 10 phút)

Giá mủ cao su trong nước duy trì quanh mức 225-280 đồng/TSC trong 10 ngày giữa tháng 5/2023. 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 12,47 nghìn tấn, trị giá 18,92 triệu USD, tăng 5,6% về lượng, nhưng giảm 15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2023, song thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm.

Trong 10 ngày giữa tháng 5/2023, giá cao su tại thị trường châu Á có xu hướng tăng so với 10 ngày trước đó. Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su phục hồi mạnh trở lại kể từ ngày 15/5/2023 sau khi có xu hướng giảm kể từ cuối tháng 4/2023. Chốt phiên giao dịch ngày 18/5/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần tăng lên mức 208,9 yen/kg (tương đương 1,51 USD/kg), tăng 3,3% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản tăng do đồng nội tệ yếu đi khiến các tài sản tính bằng đồng yen trở nên hợp lý hơn khi mua bằng các tiền tệ khác.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su cũng có xu hướng tăng nhẹ so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/5/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.975 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,7 USD/tấn), tăng 0,6% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su biến động thất thường. Ngày 18/5/2023 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 52,79 Baht/kg (tương đương 1,54 USD/kg), giảm 0,1% so với 10 ngày trước đó và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong ba tháng đầu năm 2023, các chủng loại cao su xuất khẩu của Thái Lan chủ yếu vẫn là cao su tự nhiên và cao su tổng hợp. Trong đó, cao su tự nhiên chiếm 51,32% tổng lượng cao su xuất khẩu của nước này, theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Trong ba tháng đầu năm 2023, Thái Lan xuất khẩu được 723,26 nghìn tấn cao su tự nhiên (HS 4001), trị giá 32,17 tỷ baht (tương đương 950,76 triệu USD), giảm 22,1% về lượng và giảm 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, Thái Lan chủ yếu xuất khẩu cao su sang 5 thị trường là Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 42,05% tổng lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan trong ba tháng đầu năm 2023 với 304,17 nghìn tấn, trị giá 13,01 tỷ baht (tương đương 384,6 triệu USD), giảm 2,9% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể thấy, cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan trong ba tháng đầu năm nay đã có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Malaysia lại giảm.