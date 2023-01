Giá cao su hôm nay 4/1: Giá cao su tăng mạnh, thị trường phủ sắc xanh

Giá cao su hôm nay 4/1 phục hồi tăng mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng đều ở mức 1-3%.

Giá cao su hôm nay 4/1: Giá cao su hồi phục đi lên mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 4/1 phục hồi tăng mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng đều ở mức 1-3%.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 210 yen/kg, tăng 3,04%, tăng 6,2 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 tăng 2,15%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 tăng 2,98%; kỳ hạn tháng 4/2023 tăng 2,29%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 tăng ở mức 1,7%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 13.570 nhân dân tệ/tấn, tăng mạnh 3,08%, tăng 405 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay bật tăng mạnh trở lại ở các kỳ hạn tháng 4/2023, kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 6/2023 và tăng mạnh thứ hai ở kỳ hạn cao su tháng 3/2023 ở mức 2,84%.

10 tháng năm 2022, nhập khẩu cao su của các thị trường từ Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng Trung Quốc vẫn tăng 31,5%, tỷ trọng tăng từ 15% lên 16,7%.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 10 tháng năm 2022, nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của các thị trường này từ Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, trừ Trung Quốc và Ấn Độ.

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2022, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, đạt 10,1 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 16,7% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của thị trường này, cao hơn so với mức 15% của cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, sau Thái Lan. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ được hỗ trợ khi nhu cầu thị trường này phục hồi và giá cao su có khả năng phục hồi.

Với Ấn Độ, nhập khẩu cao su của từ Việt Nam đạt 233,4 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 10% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của thị trường này, cao hơn so với mức 8,1% của cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu cao su từ Việt Nam của Mỹ, Malaysia và Đức lần lượt giảm 7%, 4,5% và 29,5%.

Nhìn chung năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 và kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu sao su của Việt Nam vẫn tăng trưởng khả quan. Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, năm 2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 2,14 triệu tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng hơn 1% về trị giá so với năm 2021. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.547 USD/tấn, giảm 7,8% so với năm 2021.