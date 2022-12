Giá cao su hôm nay 4/12: Giá cao su cuối tuần tăng vững tại Trung Quốc

Giá cao su hôm nay 4/12 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 4/12: Giá cao su cuối tuần tăng giảm trái chiều

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2022 ghi nhận mức 216 yen/kg, giảm 0,46%, giảm 1 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 1/2023; kỳ hạn tháng 2/2023, cao su kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023 đều giảm dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.905 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,58%, tăng 75 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay vẫn giữ đà tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 04/12/2022 lúc 11:24:02

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước ổn định so với đầu tháng. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 262-272 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 271-275 đồng/ TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 1,81 tỷ USD, tăng 11,5% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.551 USD/tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 tháng năm 2022, các chủng loại cao su của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) và cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp được xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất, chiếm 80,1% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc. Đứng thứ 2 là chủng loại Latex chiếm 13,6% và thứ ba là SVR 10 chiếm 1,8% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc trong 10 tháng năm 2022.

Trong 10 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hầu hết các chủng loại cao su sang Trung Quốc đều giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp giảm 1,8%; Latex giảm 3,1%; SVR 10 giảm 3,1%; SVR 3L giảm 6%; RSS3 giảm 9,1%; SVR CV60 giảm 6,3%...

Thời gian qua, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc gặp khó khăn do nước này phải đối mặt với khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn hoạt động sản xuất, khiến giá cao su xuất khẩu sang nước này giảm. Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế để phòng chống Covid-19 cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp và tiêu thụ. Thời gian tới, dự đoán giá cao su sẽ phục hồi trở lại sau khi Chính phủ Trung Quốc cam kết đưa ra các chính sách theo từng giai đoạn để ổn định kinh tế và phục hồi tiêu dùng.