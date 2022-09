Giá cao su hôm nay 5/9: Giá cao su tăng toàn thị trường

Giá cao su ngày 5/9, giá cao su hôm nay tăng mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại cả Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su ngày 5/9: Giá cao su tăng nhẹ toàn thị trường châu Á

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2022 ghi nhận mức 223,6 yen/kg, tăng 0,22%, tăng 0,5 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 10, 11 và tháng 1/2023 đều ghi nhận tăng gần 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 9/2022 đứng ở mức 11.590 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,22%, tăng 140 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tiếp tục tăng cả ở các kỳ hạn tháng 10, 11, 12 và tháng 1/2023, tháng 3/2023 ở mức tăng hơn 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 05/09/2022 lúc 14:54:01

Tháng 8/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á giảm mạnh so với tháng 7/2022. Tâm lý thị trường gần đây bị ảnh hưởng bởi những dấu hiệu về sự suy yếu mới tại Trung Quốc do khủng hoảng bất động sản, sự bùng phát của dịch Covid-19 và các đợt nắng nóng làm gián đoạn sản xuất tại một số tỉnh.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản giá cao su RSS3 biến động mạnh, sau khi giảm xuống mức 220 Yên/kg vào ngày 17/8/2022, giá có xu hướng tăng trở lại, nhưng vẫn giảm mạnh so với cuối tháng trước. Ngày 29/8/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 227 yen/kg (tương đương 1,64 USD/kg), giảm 8,1% so với cuối tháng 7/2022, nhưng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tăng trưởng hoạt động sản xuất của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 19 tháng trong tháng 8/2022 do sản lượng và các đơn hàng mới giảm sâu, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ chi phí nguyên liệu thô và năng lượng, cộng với nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 biến động mạnh, giảm xuống mức 11.850 nhân dân tệ/ tấn vào ngày 15/8/2022, sau đó giá tăng trở lại, nhưng so với cuối tháng 7/2022 giá vẫn giảm. Ngày 29/8/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.950 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,73 USD/kg), giảm 1,9% so với cuối tháng 7/2022 và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su cũng giảm mạnh so với tháng 7/2022. Sau khi giảm xuống mức 52,4 Baht/kg vào ngày 16/8/2022, giá tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn giảm mạnh so với tháng 7/2022. Hiện giá cao su RSS3 được chào bán ở mức 53,2 Baht/kg (tương đương 1,46 USD/kg), giảm 12,7% so với cuối tháng 7/2022 và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian tới, sản lượng cao su của Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại nước này, gồm cả các tỉnh trồng cao su phía Nam.

Trong tháng 8/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại thị trường trong nước giảm so với tháng 7/2022. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 285-290 đồng/TCS, giảm 5-17 đồng/TCS so với cuối tháng 7/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 293-295 đồng/ TSC, giảm 18 đồng/TSC so với cuối tháng 7/2022. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 265-275 đồng/TSC, giảm 20 đồng/TSC so với cuối tháng 7/2022.