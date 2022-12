Giá cao su hôm nay 6/12: Giá cao su đang dần phục hồi

Giá cao su hôm nay 6/12 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su vẫn con fgiảm ở một số kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 6/12: Giá cao su tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay 6/12 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su vẫn giảm ở một số kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2022 ghi nhận mức 214,5 yen/kg, giảm 0,69%, giảm 1,5 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 1/2023; cao su kỳ hạn tháng 3/2023 vẫn giảm nhẹ gần 1%; kỳ hạn tháng 2/2023, kỳ hạn tháng 4/2023 đảo chiều tăng dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.955 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,39%, tăng 50 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay vẫn giữ đà tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 06/12/2022

Trong tháng 11/2022, thị trường lo ngại về nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc sau khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng cao kỷ lục và hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng do phải thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Trong khi đó, tình trạng dư cung cao su tự nhiên cũng là yếu tố tác động đến xu hướng giá. Tuy nhiên, giá cao su tại Trung Quốc vẫn được hỗ trợ khi ngân hàng trung ương Trung Quốc tái khẳng định sẽ có chính sách mạnh hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động không đồng nhất, giá tại Thượng Hải tăng mạnh, trong khi giảm tại Nhật Bản và Thái Lan. Cụ thể:Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su RSS3 biến động mạnh, sau khi giảm xuống mức 210 yen/kg vào ngày 14/11/2022, giá có xu hướng tăng trở lại, nhưng vẫn giảm so với cuối tháng trước. Ngày 28/11/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 214,2 yen/kg (tương đương 1,55 USD/kg), giảm 0,7% so với cuối tháng 10/2022 và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 biến động mạnh, sau khi giảm xuống mức 12.355 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21/11/2022, giá tăng mạnh trở lại. Ngày 28/11/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 01/2023 ở mức 12.855 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,78 USD/kg), tăng 9% so với cuối tháng 10/2022, nhưng vẫn giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su tại Trung Quốc tăng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc tái khẳng định hỗ trợ chính sách mạnh hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chứng khoán trong nước yếu hơn đã hạn chế đà tăng.

Tại Thái Lan, giá cao su có xu hướng tăng trở lại kể từ ngày 21/11/2022, nhưng vẫn giảm so với cuối tháng trước. Ngày 28/11, cao su RSS3 được chào bán ở mức 50,6 Baht/kg (tương đương 1,42 USD/kg), giảm 6,2% so với cuối tháng 10/2022 và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa ở Thái Lan năm 2022 ước tính tăng nhờ tiêu thụ mủ của một số cơ sở sản xuất găng tay và các sản phẩm y tế làm từ cao su tăng. Các nhà máy mới và việc bổ sung công suất cho các nhà máy đang hoạt động dự kiến sẽ nâng mức tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa ở Thái Lan lên khoảng 140 nghìn tấn mỗi năm. Trong trường hợp đó, Thái Lan có khả năng tiêu thụ khoảng 840 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2022, tăng 19,8% so với năm 2021. Năm 2022, sản lượng cao su tự nhiên của Thái Lan có thể đạt 5,44 triệu tấn (trong đó có khoảng 4,6 triệu tấn để xuất khẩu và 840 nghìn tấn tiêu thụ nội địa), tăng 11,7% (tương đương tăng 564 nghìn tấn) so với năm 2021.

Trong tháng 11/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước biến động nhẹ. Cuối tháng 11/2022, tại Bình Phước, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 262-272 đồng/TSC, giảm 8 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 271-275 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 10/2022. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 10/2022.