Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

Giá cao su hôm nay 9/2 tăng giảm đan xen toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở một số kỳ hạn với mức giảm nhẹ và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su biến động nhẹ, tăng giảm đan xen

Giá cao su hôm nay 9/2 tăng giảm đan xen toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở một số kỳ hạn với mức giảm nhẹ và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/2023 ghi nhận mức 212,1 yen/kg, giảm 0,42%, giảm 0,9 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,84%; kỳ hạn cao su tháng 4/2023; kỳ hạn tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 tăng trở lại với mức tăng gần 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.500 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,04%, giảm 5 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng nhẹ ở các kỳ hạn tháng 4/2023 và tháng 6/2023 và tháng 7/2023; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giữ ổn định.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 09/02/2023 lúc 13:30:01 (delay 10 phút)

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 09/02/2023 lúc 13:30:01 (delay 10 phút)

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong năm 2022, trị giá nhập khẩu cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 13,38 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2021. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc.

Trong đó, trừ Việt Nam và Thái Lan, trị giá nhập khẩu cao su từ 3 thị trường còn lại đều giảm so với năm 2021. Trong năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc, đạt 2,32 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2021. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2022 chiếm 17,36%, thấp hơn so với mức 18,16% của năm 2021.

Về chủng loại nhập khẩu: Trong năm 2022, Trung Quốc tăng nhập khẩu cả cao su tự nhiên và cao su tổng hợp so với năm 2021.

Trong năm 2022, trị giá nhập khẩu cao su tự nhiên (HS 4001) của Trung Quốc đạt 4,02 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm 2021, chủ yếu nhập khẩu từ các thị trường như: Thái Lan, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Lào và Việt Nam.

Trong năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Trung Quốc, đạt 339,47 triệu USD, tăng 31,2% so với năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 8,43% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 6,7% của năm 2021.

Ngoài ra, trong năm 2022 Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu cao su tự nhiên từ các thị trường như Bờ Biển Ngà, Lào, Myanmar, Philippines, Gana, Nigieria… Trong khi đó, Trung Quốc giảm nhập khẩu cao su tự nhiên từ một số thị trường như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia…

Trong năm 2022, trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) của Trung Quốc đạt gần 5,57 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2021.

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào là 5 thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn nhất cho Trung Quốc. Trừ Việt Nam và Malaysia, trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp từ các thị trường này đều tăng khá so với năm 2021.

Trong năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 1,97 tỷ USD, giảm 1,8% so với năm 2021. Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 35,43% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, thấp hơn so với mức 41,5% của năm 2021.

Trong khi đó, năm 2022, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp từ các thị trường như: Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Hoa Kỳ…; trong khi giảm nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Đài Loan… so với năm 2021.