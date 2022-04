Giá cao su hôm nay 29/4: Đảo chiều tăng mạnh toàn thị trường

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay 29/4 hồi phục trở lại từ mức thấp gần 6 tuần trong phiên giao dịch trước đó, sau khi sản lượng của nhà máy và doanh số bán lẻ tăng lên trong tháng 3/2022 hỗ trợ phần nào nền kinh tế vốn đang yếu.

Giá cao su hôm nay 29/4 tăng mạnh tại các sàn trọng điểm châu Á

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2022 ghi nhận mức 247,0 yen/kg, tăng 0,08% (tương đương 0,2 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 16h18 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều tăng mạnh lên mức 12.660 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,81% (tương đương 225 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Giá cao su hôm nay 29/4 tăng mạnh tại các sàn trọng điểm châu Á.

Cập nhật lúc: 29/04/2022 lúc 16:18:01

Cập nhật lúc: 29/04/2022 lúc 16:18:01

Trong tháng 3/2022, sản lượng cao su của các nhà máy tại Nhật Bản đã tăng tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ.

Còn giá cao su tại Thượng Hải tăng mạnh do được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm trong phiên trước. Chứng khoán Trung Quốc đã hồi phục mạnh từ mức thấp nhất trong hai năm do kỳ vọng nước này sẽ ưu tiên tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh các chính sách chống virus nghiêm ngặt của mình.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá xuất khẩu cao su dự báo sẽ thuận lợi trong năm 2022, đặc biệt là ở 6 tháng cuối năm do nhu cầu nguyên liệu trên toàn cầu tăng cao và sản lượng cao su trên thế giới đang giảm bởi nhiều yếu tố.

Trong đó tác động nhiều nhất là tình hình biến đổi khí hậu khiến diện tích cao su trên thế giới sụt giảm, đi ngược lại với nhu cầu tăng của các nước sản xuất công nghiệp.

Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) dự báo, trong giai đoạn 2022-2024, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá khá mạnh do nguồn cung đang giảm dần. Vì thế xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2022 có thể vượt mốc 3,5 tỷ USD.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, ngoài việc xuất khẩu ổn định sang thị trường số 1 là Trung Quốc, xuất khẩu cao su trong năm 2022 dự báo tăng trưởng mạnh ở nhiều thị trường quan trọng như Mỹ, châu Âu (EU), Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 112,44 nghìn tấn, trị giá 202,57 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với tháng 2/2022; so với tháng 3/2021 tăng 0,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 406,8 nghìn tấn, trị giá 715,39 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 360 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.