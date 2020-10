Giá dưa non "lên đỉnh", nông dân bòn từng quả đem bán

Giá dưa non trái vụ lên tới 15.000-20.000 đồng/kg, cao gấp 2-3 lần so với mọi năm nên nông dân bòn từng quả đem bán, tranh thủ lúc giá cao.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Cẩm Sơn, Cẩm Lạc… (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát triển mô hình trồng dưa non (dưa hồng, dưa hấu non) cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định.



Một người dân xã Cẩm Lạc cho biết cả xã hiện có hàng chục hộ trồng dưa hấu non. Dưa non là một giống dưa hấu nhưng để già không được đỏ và ngọt nên chỉ chuyên trồng để lấy quả non dùng chế biến các món ăn như nấu canh, kho thịt, làm gỏi, muối dưa.

Các món ăn được chế biến từ dưa non đều rất ngon và nịnh miệng cho nên ngàng càng được sử dụng rộng rãi. Thấy dưa hồng được giá, thị trường tương đối ổn định, người dân đã chuyển dổi từ đất trồng lúa, cây màu không hiệu quả sang trồng loại cây này.

. Giá dưa non tươi dao động khoảng 15.000-20.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Dưa hồng dễ trồng, nhanh cho thu hoạch. Sau khi trồng khoảng 45-50 ngày, dưa bắt đầu cho thu hoạch. Người trồng có thể thu hoạch quả mỗi ngày trong khoảng thời gian hơn một tháng.

Trong khi đó, trồng dưa non khá nhàn, chi phí đầu tư không đáng kể cũng không phải chăm sóc nhiều. Muốn cây đạt năng suất cao chỉ cần bón thêm phân hữu cơ, phân chuồng và không cần bón phân hóa học.

Nếu thời tiết thuận lợi, trung bình mỗi sao dưa non cho năng suất khoảng 1-1,3 tấn mỗi vụ. Giá thị trường dao động khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg. Mỗi vụ cho lãi ngót chục triệu/sào.

Cuối tháng 8 vừa rồi, giá dưa non ở mức cao, dao động khoảng 8.000-10.000 đồng/kg. Được mùa, được giá, nông dân xã Cẩm Lạc phấn khởi thu lãi khá.

Mùa dưa non trái vụ năm nay ở xã Cẩm Sơn, giá bán tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Giá dưa non tươi dao động khoảng 15.000-20.000 đồng/kg, được thương lái đến tận vườn thu mua.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều diện tích bị hư hại, sản lượng giảm hẳn nên giá cao nhưng nhiều hộ dân không có dưa mà bán. Chủ vườn tỉ mẩn bòn từng trái dưa non để bán, tranh thủ lúc giá cao.

Làm giàu từ nghề muối dưa non Ngoài ra, tận dụng trái dưa non có sẵn, một số người dân ở Hà Tĩnh muối dưa với số lượng lớn để bán kiếm lời. Dưa non muối có thể dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến kèm các loại thực phẩm khác và bảo quản được khác lâu. Việc muối dưa non để bán vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn, vừa góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Không ít người đã giàu lên trông thấy nhờ công việc này.