Giá gạo tăng, xuất khẩu nhiều Trung An Rice (TAR) lỗ 8 tỷ trong quý II/2023, vì đâu?

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Trung An Rice (TAR) đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế đạt 606 triệu đồng, cùng kỳ lãi 50,6 tỷ đồng. Với kết quả này, Trung An mới thực hiện được 1,2% kế hoạch năm.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An (Trung An Rice, TAR) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Kỳ này, Trung An Rice đạt 1.615 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng gấp 2,3 nên lợi nhuận gộp đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ tài chính tăng 60% lên 5,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 40% lên gần 31 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 38% xuống 24,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 272% lên 9,3 tỷ đồng. Lợi nhuận khác âm tới 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 203 triệu đồng.

Kết quả, Trung An Rice lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, còn cùng kỳ lãi 23,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TAR đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế đạt 606 triệu đồng, cùng kỳ lãi 50,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Trung An đặt ế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu 3.800 tỷ đồng, đi ngang; lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 33,5% so với thực hiện năm trước. Như ậy sau 6 tháng, Trung An mới thực hiện được 1,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Trung An đạt 2.753 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 2.023 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 96% lên 27,8 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn tăng 72,4% lên 876 tỷ đồng, trong đó, phải thu từ CTCP Thương mại Ngọc An Nam 318 tỷ đồng; CTCP Chế biến Thực phẩm An Điền 320 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ 53,2 tỷ đồng...

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng tới 4 lần lên 388,5 tỷ đồng, trong đó trả trước cho CTCP Thực phẩm Golden Rice 113,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV TM CB NS Huỳnh Loan 71,2 tỷ đồng...

Hàng tồn kho giảm 52% xuống 679 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguyên vật liệu với 645,6 tỷ đồng. Công ty có hơn 7 tỷ đồng chi phí xây dựng, cải tạo dự án cánh đồng mẫu Kiên Giang.

Nợ phải trả giảm nhẹ, ở mức 1.549 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm 68% xuống 15,8 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ở mức 1.372,6 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 21,5% xuống 10,4 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc giá lúa gạo tăng, xuất khẩu lúa gạo cũng tăng, doanh thu tăng vậy tại sao lợi nhuận giảm mạnh. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng rất thấp? Lãnh đạo, TAR cho biết, trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty nhận thấy thực trạng giá lúa gạo tăng nhưng giá lúa của nông dân bán ra cũng tăng mạnh theo, khiến chi phí sản xuất, giá thành tăng cao. Lãi suất ngân hàng từ năm ngoái đến nay cũng rất cao. Dù lãi suất có xu hướng giảm nhưng chỉ là xu hướng thôi, thực tế dù Công ty kinh doanh sản xuất gạo thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ nhưng lãi suất ngân hàng hiện nay cho Công ty vẫn ở mức cao. Do đó, dù Nhà nước đã chỉ đạo các Ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ các doanh nghiệp nhưng để áp dụng vào thực tế vẫn sẽ có độ trễ nhất định. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn, biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Các yếu tố trên đã phần nào bào mòn lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty tự đánh giá cơ hội phát triển trong năm 2023 của Công ty sẽ rất lớn do giữ vững được các đơn hàng, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh.