Năm 2022 giá gạo xuất khẩu nhảy múa LTG lãi kỷ lục, TAR không hoàn mục tiêu, AGM lỗ sâu 140 tỷ đồng, vì đâu?

Các doanh nghiệp ngành gạo trên sàn vẽ nên những bức tranh về doanh thu và lợi nhuận hoàn toàn khác nhau trong năm 2022.

Lộc Trời (LTG) báo lãi kỷ lục

Công CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 3.061 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ, lãi trước thuế 272,7 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Luỹ năm 2022, LTG lãi trước thuế đạt 558 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021, và cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp. Lãi sau thuế đạt 412,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 400 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trong một báo cáo mới đây, nhóm phân tích Chứng khoán VNDirect đánh giá LTG sẽ được hưởng lợi từ lộ trình mở cửa kinh tế Trung quốc. Theo đó, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc hiện chiếm khoảng 12% tổng giá trị xuất khẩu gạo, đứng thứ 2 xếp sau Philipines. Vì vậy, với việc Trung Quốc mở cửa cũng đồng nghĩa là nhu cầu về gạo sẽ tăng lên, từ đó sẽ có những tác động tích cực đến sản lượng xuất khẩu gạo qua quốc gia này.

Công CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) báo lãi kỷ lục trong năm 2022

Công ty CP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) trong quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2022, lãi sau thuế đạt gần 235 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của PAN đạt 13.600 tỷ đồng, tăng 48% với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, tăng 51% và lãi ròng đạt 363 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2021.

Kết quả này cũng vượt kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua (755 tỷ lợi nhuận sau thuế và 355 tỷ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ). Tổng tài sản của PAN tính tới 31/12/2022 đạt 16.054 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với thời điểm đầu năm 2022.

Trung An (TAR) không hoàn thành kế hoạch năm, Angimex báo lỗ sâu

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) đã công bố BCTC quý IV4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Trong quý cuối cùng năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt mức 1.575,8 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế của TAR đạt gần 18 tỷ đồng, giảm 58,9% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của TAR đạt hơn 3.798 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ, đây cũng là mức doanh thu trong một năm cao nhất của TAR kể từ năm 2016, tuy nhiên lãi sau thuế giảm 27,5% so với năm 2021 về còn 70 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, TAR đặt mục tiêu sẽ mang 3.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp 6 lần so với kế hoạch năm 2021 (105 tỷ đồng). Tuy nhiên sau đó vào cuối tháng 6/2022, TAR đã điều chỉnh mục tiêu LNST xuống còn 110 tỷ đồng và giữ nguyên mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này, TAR đã hoàn thành vượt 8,5% kế hoạch về doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 63,6% kế hoạch LNST được điều chỉnh và đương nhiên là cách rất xa mục tiêu lợi nhuận ban đầu.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của TAR đạt mức 2.788,8 tỷ đồng, tăng 39,4% so với đầu năm.

Trong khi đó, quý IV/2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, UPCoML: AFX) ghi nhận doanh thu đạt 622,55 tỷ đồng, tăng 152,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,37 tỷ đồng, giảm 91,9% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong năm 2022, Afiex ghi nhận doanh thu đạt 1.612,06 tỷ đồng, tăng 110,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 28,52 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Afiex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.194,48 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 52,49 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,2 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành được 67,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Afiex tăng 70,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 451,6 tỷ đồng, lên 1.094,1 tỷ đồng.

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý IV, ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 362 tỷ đồng, giảm tới 77% so với cùng kỳ năm trước; lỗ sau thuế tới 104 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lãi 26 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, do doanh thu hợp nhất giảm nhưng các chi phí lại tăng vọt đã làm cho lợi nhuận sau thuế lỗ nặng tới như vậy. Được biết, đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm mà Công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm và đây cũng là mức lỗ kỷ lục từ khi Công ty cổ phần hóa tới nay.

Lũy kế cả năm, Angimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.454 tỷ đồng (giảm 12% so với kết quả đạt được năm 2021). Lũy kế sau thuế lỗ tới 139 tỷ đồng so với năm 2021 báo lãi hơn 44 tỷ.

Trong ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức hồi đầu năm 2022, AGM lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến là 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 70 tỷ đồng. Như vậy, AGM mới chỉ thực hiện được hơn 43% kế hoạch doanh thu nhưng gây lỗ đến 140 tỷ đồng.

Giá lúa gạo xuất khẩu đang quay lại chu kỳ tăng mới?

Theo các chuyên gia, giá lúa gạo thường lên xuống theo chu kỳ 3 năm một lần. Các năm 2020, 2021 và 2022 giá gạo tương đối thấp, sang năm 2023, 2024 và 2025 giá gạo dự báo sẽ tốt hơn và 2023 là năm đầu của chu kỳ mới.

Bên cạnh tính chu kỳ thì việc các nước như có dân số đông như Trung Quốc, Ấn Độ đang tăng dự trữ lương thực sẽ là yếu tố thúc đẩy giá gạo, vì có nhiều dự báo El Nino sẽ quay lại Ấn Độ làm quốc gia này bị hạn hán nghiêm trọng dẫn đến mất mùa, nên phần lớn người dân sẽ dự trữ lương thực để đảm bảo được nguồn, và giữ giá gạo trong nước không tăng cao đưa đến lạm phát.

Chu kỳ và yếu tố tăng dự trữ do lo ngại thời tiết cực đoan sẽ là hai yếu tố quan trọng làm cho giá gạo xuất khẩu năm nay sẽ tốt hơn năm 2022 và có khả năng giá gạo sẽ quay về năm 2019.

Theo Reuters, ngày 26/1/2023, giá gạo trắng xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng hơn 10% trong hai tuần qua lên mức cao nhất trong gần 30 tháng. Hiệp hội các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan cho biết, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đã tăng 40 USD/tấn kể từ tuần thứ ba của tháng 12 lên 443-447 USD/tấn. Giá gạo trắng 25% tấm tăng 50 USD lên 428-432 USD. "Giá gạo trắng của Ấn Độ sẽ đạt mức 450 USD trong một tuần nữa khi thị trường nước ngoài mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán. Chúng ta phải xem thị trường Việt Nam mở cửa như thế nào vào ngày 1/2", ông VR Vidya Sagar, Giám đốc Bulk Logix cho biết. Tuần trước, Hiệp hội các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan đã hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2023 xuống 7,5 triệu tấn từ 8 triệu tấn do đồng baht mạnh.